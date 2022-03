‘100 procent fitte’ Mathieu van der Poel wint bij Vlaamse rentree meteen Dwars door Vlaanderen

Oké, hij was niet aardig geweest voor familie, vrienden en vriendin, maar de afgelopen maanden waarin Mathieu van der Poel niet op de fiets had gezeten, waren misschien wel de beste maanden die hij kon hebben richting de Ronde van Vlaanderen van zondag. Van der Poel sterkte aan, hervond zijn vorm en won woensdag bij zijn eerste race op Belgische bodem dit jaar meteen Dwars door Vlaanderen.

Van der Poel was de sterkste van een kopgroep van acht renners, waarvan na een spannende finale alleen Tiesj Benoot over was gebleven. Tom Pidcock sprintte achter dat duo naar plek drie.

Voor Van der Poel was het zo gelijk raak in Vlaanderen, nadat hij eind december de fiets aan de kant had gezet om te herstellen van een blessure in de rug.

Vertrouwen door de trainingen in Spanje

Het herstel verliep daarna soepeler dan gedacht. Eigenlijk waren de Vlaamse wedstrijden eerder geen optie. Maar hij haalde vertrouwen uit trainingen in Spanje en de manier waarop hij derde werd in Milaan-Sanremo.

Dus kon hij wel naar Vlaanderen, en daar was hij blij mee: hij was onrustig geworden in de periode niks doen. En, belangrijker nog, hij voelde zich vooraf al ‘100 procent’ fit. Het leidde tot wat hilariteit bij de rest van het peloton, die een grote kanshebber zagen terugkeren. “Pak de popcorn maar vast”, zei Olivier Naesen grappend op het startpodium woensdag. Hij kreeg gelijk.

Van der Poel is meteen kanshebber voor de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt gereden. Dan rijden ook Wout van Aert en Kasper Asgreen mee, renners die woensdag lieten schieten om zich voor de Ronde voor te bereiden.

Elke dag oefeningen

En die rug van Van der Poel? Het is een kwetsuur die hij wel goed in de gaten moet houden, zei hij dinsdag nog. Elke dag oefeningen doen, en als het moet een krachtsessie inpassen in ruil voor een uurtje minder op de fiets trainen. Desondanks heeft hij minder last van die zwakke plek dan in een lange tijd. En een goede Van der Poel is gelijk kanshebber voor de zege.

Van der Poel won Dwars door Vlaanderen eerder in 2019. In 2021 was landgenoot Dylan van Baarle de laatste winnaar.

