1,9 miljoen euro per dag: zwicht Kylian Mbappé voor het grote voetbalgeld in Saudi-Arabië?

700 miljoen euro per jaar, 58,3 miljoen euro per maand, 13,3 miljoen euro per week, 1,9 miljoen euro per dag, 79.000 euro per uur, 1300 euro per minuut en 22 euro per seconde. Zelfs in de uiterst decadente voetbalwereld hebben deze cijfers geen precedent.

Mits Kylian Mbappé, gezien als de beste voetballer op aarde, dit eenjarige contractvoorstel van de Saudische topclub Al-Hilal accepteert. De voetballerij houdt al dagen de adem in. Paris Saint-Germain accepteerde het bijkomende Saudische bod van 300 miljoen euro op de 24-jarige Fransman. Mbappé kan veruit de best betaalde én duurste voetballer ooit worden. Dat is nu ploeggenoot Neymar, voor wie PSG ooit 222 miljoen euro neertelde.

Financiele strop

Mbappé deelde de Parijse clubleiding afgelopen weekend mee dat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet zou verlengen en mondeling akkoord was met zijn droomclub Real Madrid. Dat krenkte PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi dusdanig, dat de Qatarees hem direct wilde verkopen. Mbappé traint al apart als straf, is niet mee op trainingskamp en mag van Al-Khelaifi komend seizoen niet spelen. De Franse spelersvakbond wil PSG aanklagen voor het schenden van Mbappé’s arbeidsrechten.

De Madrilenen azen al tijden op de Fransman maar willen wachten tot volgend jaar, als Mbappé transfervrij is. Dit schaakspel is het gevolg van de astronomisch gestegen waardes van topvoetballers. Topspelers zijn meer dan ooit synoniem voor financiele risico’s. De enorme salarissen van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi maakten respectievelijk Juventus en Barcelona bijna bankroet.

In Ronaldo en Messi waren weinig Europese clubs geïnteresseerd toen zij recentelijk op de markt kwamen. Saudi-Arabië kan het eenvoudiger ophoesten. Ronaldo vertrok in januari à 200 miljoen per jaar naar Al-Nassr. Messi trok deze maand naar Miami, en wees 500 miljoen per jaar bij Al-Hilal af.

Mohammed Bin Salman

Mbappé is voor Al-Hilal plan B. Na één jaar kan hij dan alsnog naar Madrid en hebben de Saudi’s wat ze begeren, want de deal gaat om meer dan alleen sportieve impulsen.

Al-Hilal is het nieuwste vehikel van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman in zijn missie om van Saudi-Arabië een sportwalhalla te maken. Het Public Investment Fund, het staatsinvesteringsfonds gevuld met 700 miljard oliedollars en Bin Salman aan het hoofd, is sinds kort eigenaar van Al-Hilal en nog drie andere Saudische topclubs. Het doel: via sportinvesteringen de economie minder afhankelijk maken van olie en het internationale aanzien opvijzelen, wat weer voor nieuwe economische kansen zorgt. Critici waarschuwen dat Saudi-Arabië zo ook de beroerde mensenrechtenreputatie wil wegpoetsen.

Pijnlijk voor Qatar

Deze zomer ging al een karrevracht topspelers naar de vier clubs, maar die waren vrijwel allemaal op leeftijd. In waarde, aanzien en aandacht vallen zij in het niet bij de 24-jarige wereldster Mbappé, zelfs Cristiano Ronaldo. Het zou de eerste keer zijn dat een voetballer met zijn statuur én leeftijd voetbalepicentrum Europa verruilt voor het opkomende Saudi-Arabië. Het is denkbaar dat daarmee de barrière voor jongere spelers om naar Saudi-Arabië te vertrekken in de toekomst kleiner wordt.

Een overstap van Mbappé zou pijnlijk zijn voor Qatar. De Qatarese emir is grootaandeelhouder van PSG en het buurland koestert als organisator van het afgelopen WK dezelfde sportambities als Saudi-Arabië. De twee landen zien elkaar als directe rivalen.

Maar wat wil Mbappé? Een jaar voetballen in een kwalitatief bedenkelijke competitie is niet best voor zijn ontwikkeling, maar een jaar alleen trainen ook. De Fransman houdt zich vooralsnog stil. Volgens transferexpert Fabrizio Romano wacht Mbappé op Real voor hij eventuele onderhandelingen met Al-Hilal begint.

Inmiddels mengt ook de nieuwe PSG-trainer Luis Enrique zich. Hij wil Mbappé gewoon opstellen ondanks bevelen van hogerhand, maar zijn positie is nog relatief zwak als nieuwe coach.

