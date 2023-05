Nederland vliegt eruit in de eerste halve finale van het Songfestival

Het hing op een randje; net wel of net niet. Maar het optreden van Mia Nicolai en Dion Cooper was niet opvallend genoeg om door te gaan naar de finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag. De solo’s waren te onzeker en, hoewel ze tijdens de repetities hadden laten zien dat het er wel in zat, kwam het er tijdens de eerste liveshow niet uit. Het duo wist het Europese publiek niet te overtuigen.

De eerste halve finale was een ode aan Oekraïne, het land dat vorig jaar het Songfestival won, maar het evenement door de oorlog niet kon organiseren. Er waren veel geel-blauwe vlaggen, Oekraïense artiesten en ook in de filmpjes die tussen de liedjes door worden getoond konden kijkers zien hoe mooi het land is.

De opening was een spetterende show door een van de drie presentatrices, Julia Sanina, de Oekraïense zangeres van de band Hard Kiss. Ook voor de andere twee Britse presentatrices Alesha Dixon en Hannah Waddingham was lof. Dixon, gehuld in een bijzondere roze rok met alleen een rode strik als bovenstuk, maakte indruk met een vlekkeloos uitgevoerde rap.

Haperende verbinding

Het begin van de uitzending verliep niet helemaal lekker; er waren problemen met de verbinding van de presentatoren. Cornald Maas en Jan Smit waren kortstondig alleen te horen via een slechte telefoonverbinding.

Dat de keuze dit jaar volledig aan de televoters was, maakte het extra spannend. Vorig jaar waren er problemen met de vakjury’s van een aantal landen die afspraken hadden gemaakt om op elkaar te stemmen zodat ze zeker waren van een plek in de grote finale op zaterdag. De organisatie koos er daarom dit jaar voor om af te zien van de vakjury’s. Alleen de kijkers mochten stemmen. En omdat het grote publiek vaak kiest voor opvallende of grappige acts, of de artiest met het beste verhaal, was de uitslag dit jaar minder goed te voorspellen.

TViking-dance

Noorwegen beet het spits af met een stampend viking-dance nummer en deed het beter dan tijdens de generale repetitie. De eerste helft was vooral een rijtje middelmatige liedjes, zoals I feel better in my sweater van Malta, een onmogelijk dansbaar wiegeliedje in vijfkwartsmaat van Letland en het onopmerkelijk het Ierse We Are One, van Wild Youth zanger Conor O’Donohoe in een compromitterend gouden glimmende catsuit. Het ging kabbelend voorbij.

Er waren ook mooie en ingetogen inzendingen, zoals Remo Forrer die voor Zwitserland Watergun zong. Het liedje ging tegen de verwachtingen in door naar de finale op zaterdag.

Daarna was het de beurt aan Noa Kirel die voor Israël het podium pakte. Haar liedje Unicorn, is een slimme menging tussen een bombastisch, uptempo nummer en een geweldige dansact. Ze kreeg de zaal op de stoelen.

En het was Zweden die, zoals verwacht, de show stal. Al maanden is Loreen, die al eerder won met de megahit Euphoria, de topfavoriet. De druk voor de zangeres moet enorm zijn geweest. Maar op het moment suprême stond ze er, even constant als tijdens alle repetities.

Als afsluiter kwam Finland, met het feestnummer Chachacha. Zowel de zaal als alle pers in hing in de lampen. Hoewel het onduidelijk is wie de meeste stemmen heeft gekregen lijkt het erop dat Käärjä een van de weinigen is die het Zweden nog echt lastig kan maken.

Duran Duran

Terwijl de televoters mochten stemmen kregen keek Europa naar de interval-act was een duet tussen de Oekraïense Alyosha en Rebecca Ferguson uit Liverpool. Ze zongen het nummer Ordinary World van Duran Duran, een verhaal dat aansluit bij het levensverhaal van Alyosha, die moest vluchten uit haar thuisland waarbij ze veel geliefden moest achterlaten.

Toen aan het einde van de show de uitslag bekend werd gemaakt was al snel duidelijk dat de grootste concurrenten van Nederland een plekje hadden bemachtigd. Nicolai en Cooper kunnen woensdag rustig hun roes uitslapen en hopelijk is de kater morgenochtend niet al te pijnlijk.

De landen die door zijn naar de finale op zaterdag:

Kroatië

Moldavië

Zwitserland

Finland

Tsjechië

Israël

Portugal

Zweden

Servië

Noorwegen