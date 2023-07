Paramaribo viert Ketikoti, maar het geld is op

Je zou in het jubileumjaar van 160 jaar afschaffing slavernij, en ook nog excuses van de Nederlandse koning voor het slavernijverleden, verwachten dat Suriname Ketikoti uitbundig en massaal viert. Maar het land verkeert in een sociaaleconomische malaise en burgers zijn na het betalen van de moordende vaste lasten platzak.

Dat is zaterdag merkbaar aan de Waterkant, dé trekpleister van dagjesmensen en toeristen in Paramaribo. Normaal is er tijdens Ketikoti, zoals bij Koningsdag in Nederland, geen doorkomen aan. De drukte overstijgt nu nauwelijks die van een goedbezochte braderie.

Dit tot lichte teleurstelling van Peggy-Ann Lobo (36). Zij en haar twee dochtertjes zijn prachtig uitgedost in de traditionele koto met agnisa, gevouwen hoofddoek. “Ik had het massaler verwacht. Die 1 juli-sfeer van vroeger was echt top.”

Desondanks genieten ze, want het is best sfeervol. Vooral moeders en dochters paraderen er prachtig rond. Een groep mannen maakt opzwepende muziek met Afrikaanse trommels. Terrasjes zitten vol met etende, drinkende en keuvelende mensen. Kinderen maken ritjes op paarden. De inheemse nijverheidsmarkt zorgt voor extra sfeer, met opgewekte straatverkopers van versnaperingen en snuisterijen.

Lobo heeft dit jubileumherdenkingsjaar wel een speciaal gevoel. “Dat onze voorouders dat allemaal hebben moeten meemaken”, zegt zij over de slavernij. “Wij als nazaten moeten onszelf gaan opbouwen en niet rekenen op anderen.” Herstelbetalingen zijn altijd welkom. “Maar stop het in onderwijs, want onze jeugd gaat hard achteruit.” Over de excuses van koning Willem-Alexander: “Het is een goede stap dat men tot inkeer is gekomen, laten we hopen dat alleen maar positiviteit eruit komt.”

Gisela Boyce (88) , eveneens traditioneel uitgedost, is blij met de koninklijke excuses. “Maar ik kijk niet naar excuses. We moeten trachten alles voor onszelf te doen, zodat je trots kan zeggen: dit hebben we zelf bewerkstelligd. Herstelbetalingen kunnen daarbij helpen, maar we moeten er niet speciaal op zitten wachten.”

Suriname herschrijft geschiedenis

De ochtend in Paramaribo begint met een gebedsdienst bij het gedenkplaat voor Kodjo, Mentor en Present aan de Heiligenweg. Daar werden deze drie gevluchte slaven levend verbrand als ‘brandstichters’ volgens koloniale geschiedenisboeken. Maar op de gedenkplaat staat: ‘Deze verzetsstrijders werden levend verbrand op 26 januari 1833’. Een voorbeeld van hoe Suriname zijn eigen geschiedenis herschrijft.

“Die brandstichting was hun strijd tegen de erbarmelijke omstandigheden van de tot slaaf gemaakten”, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Fedraysi fu Afrikan Sranan Sma. Deze federatie voor Afro-Surinamers houdt 1863 aan als het jaar van afschaffing van de slavernij. Weer anderen 1873 omdat de vrijgekomen slaven, weliswaar betaald, tien jaar ‘verplicht’ moesten blijven werken op de plantages als ‘overgangsfase’.

“De Afrikaanse tot slaaf gemaakten waren vanaf 1863 wettelijk geen inventarisstuk meer maar mens. Ze konden niet meer mishandeld worden wegens werkweigering. Dat is voor ons het markeerpunt”, motiveert Wijngaarde.

Geen extra drukte bij minister Hoekstra

Rond het middaguur is de officiële herdenkingsbijeenkomst bij het Kwakoe-monument met toespraken van binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Onder hen minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken als vertegenwoordiger van Nederland. Maar dat is niet besteed aan het gewone publiek. Er geen sprake van extra drukte rondom de open tent.

Aan de Waterkant heeft drankverkoper Armand Dalen niets te klagen. Of hij een speciaal gevoel heeft bij dit jubileumjaar? “Ja, business”, antwoordt hij jolig. Een groep schoolmeisjes in feloranje hesjes doet aan fundraising voor hun basketbalclub. Ketikoti leek hen een mooie aanleiding. “We dachten: ‘Laten we het doen’”, vertelt Malayka Marshall (13). “We verkopen eten: ijsjes, popcorn en wafels.” Ze vragen ook gewoon om een donatie.

Ze weten weinig over het slavernijverleden. Onafhankelijkheidsdag is trouwens hun ‘favoriete feestdag’. “Op die dag werden we zelfstandig en waren we geen kolonie meer. Dat is iets om trots op te zijn”, zegt Malayka.

Een groep van vijf vrouwen uit Nederland vormt een waar Ketikoti-boeket. Een van hen is Ivna Bouterse. “We zijn speciaal naar Suriname afgereisd om 160 jaar thuis te vieren. Dat de koning excuses heeft aangeboden is heel belangrijk voor ons.” Over herstelbetalingen zegt ze: “We zijn vrij, dan moeten we het ook vrij kunnen besteden.”

