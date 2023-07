Gejuich voor excuses van de koning, al moet er nog veel gebeuren

Nadat er maanden op voorbeschouwd en over gespeculeerd was, komen de slavernijexcuses van koning Willem-Alexander er zaterdagmiddag bijna terloops uit: “Vandaag sta ik hier voor u. Als uw Koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd.”

Enkele kilometers verderop - duizenden mensen volgen op het Amsterdamse Museumplein de speech die de koning in het Oosterpark houdt - breekt gejuich los. Zoals een half jaar geleden de excuses van premier Mark Rutte al enthousiast werden ontvangen, gebeurt dat nu opnieuw.

Anders dan toen is dat de aanloop naar deze excuses - die niet aangekondigd waren, maar wel verwacht werden - vele malen rustiger verlopen. Toen lekte het kabinetsvoornemen uit, waarna er grote onrust ontstond. In de politiek en bij nazaten, die vonden dat er onvoldoende met hen overlegd werd. Inmiddels heeft het kabinet op regelmatige basis contact met meerdere gemeenschappen. Bovendien was er voor de excuses van 1 juli in en rond het kabinet meer discipline, waardoor het voornemen ditmaal níet uitlekte.

Gevoelsmatig is de spijtbetuiging voor het slavernijverleden namens de Nederlandse staat pas definitief, nu ook de koning die uitgesproken heeft. Enkele jaren terug sprak Willem-Alexander al excuses uit voor het Nederlandse geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

De koning liet de excuses gelijk gevolgd gaan door een persoonlijke passage. Zijn familie, bleek uit recent onderzoek, heeft fors geld verdiend aan de slavenhandel. Naar schatting ruim een half miljard euro. “Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben hier niets tegen ondernomen”, sprak de koning schuldbewust.

Nog geen eindpunt

Alleen al omdat de rol van de Oranjes zelf nog niet is uitgediept, zijn deze excuses nog lang geen eindpunt. Zoals Rutte in december bij zijn spijtbetuiging sprak van een ‘komma, geen punt’, zo geldt dat ook voor deze excuses. Zoals de koning het zelf zei: “Na erkenning en excuses mogen we samen werken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we uiteindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen.”

Dat geluid klinkt ook vanuit de gemeenschap, van wie veel vertegenwoordigers aanwezig waren in het Oosterpark. Volgens Jerry Afriyie van Stichting Nederland Wordt Beter is het nu “aan ons allen, maar met name aan de politiek om door te pakken en ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat het ook omgezet wordt in daden.” Affriyie verwacht daarom “veel oncomfortabele gesprekken en pijnlijke processen voor onze leegte”.

Om verder te werken aan heling heeft het kabinet een fonds van 200 miljoen euro ingesteld, voor onderwijs, onderzoek en bewustwording over discriminatie en racisme. Ook kunnen nazaten van slaven hun naam kostenloos laten veranderen.

Voor een deel van de nazaten gaat dit niet ver genoeg. Tijdens de toespraak trok een protestmars op richting het Oosterpark. De deelnemers vinden de 200 miljoen van het kabinet fors onvoldoende, en de excuses niet meer dan symboliek. Onder het motto ‘geen heling zonder herstel’ willen zij herstelbetalingen van de Nederlandse overheid.

Het is nu opnieuw aan het kabinet om hier een weg in te vinden. De excuses van premier Mark Rutte vorig jaar werkten ook in Den Haag verbroederend: partijen voor wie de excuses aanvankelijk niet zo nodig hoefden, waren dankzij de verbindende toon van de premier toch overtuigd geraakt. Maar dat veranderde niets aan de animo voor ruimere herstelbetalingen, waar vooral de linkse partijen van overtuigd zijn. Het ligt ook niet in de lijn der verwachting dat de toespraak van de koning dáár veel verandering in zal brengen.

Lees hier de volledige toespraak van koning Willem-Alexander met excuses voor het slavernijverleden

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag zijn excuses aangeboden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Hier de volledige tekst zoals door de Rijksvoorlichtingsdienst verspreid.