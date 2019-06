Zzp’er? Niet getreurd, ook u kunt op bedrijfsuitje

Maar veel mensen vinden het toch wel leuk om hun collega’s eens in een andere context tegen te komen en een borrel te drinken. Voor een groeiend leger van werkenden in Nederland is dat jaarlijkse dagje uitpuffen echter niet weggelegd. De freelancer, die staat er alleen voor.

Hawaïshirt Dat is natuurlijk zielig, maar geen nood. Aankomende week organiseert freelancecollectief Qommunity een uitje voor de zelfstandige. Kan die ook eens de bloemetjes buiten zetten met gelijkgezinden. Het programma laat zich samenvatten als dansen in hawaïshirt, lezingen van ondernemers en drank. Nu maar hopen dat er ook echt zelfstandigen op afkomen, want dat is toch het type dat kennelijk heeft gekozen voor een collegaloos bestaan. Bij ons is het juist niet-awkward borrelen, zoals we dat altijd zeggen Kiki Calis, organisator uitje zzp’ers Medeorganisator Kiki Calis (28) is zelf freelancer en vertelt: “Je wilt toch altijd ergens bij horen. Toen ik net begon als zelfstandig projectmanager miste ik de collega’s van het bedrijf, waar ik daarvoor werkte. Dat waren toch je beste vrienden. Dus toen besloot ik samen met een vriendin feestjes te organiseren voor freelancers, te beginnen met een kerstborrel. Min of meer als grap, maar het sloeg eigenlijk direct aan.” Helemaal nieuw zijn bijeenkomsten voor zelfstandigen niet. Zo zijn er al veel netwerkborrels voor zzp’ers, legt Calis uit. “Maar die zijn ontzettend ongemakkelijk en geforceerd. Bij ons is het juist niet-awkward borrelen, zoals we dat altijd zeggen.”

