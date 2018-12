Zwemster Kira Toussaint ontkent dopinggebruik

Zwemmen en doping: jarenlang was het een ‘ver van ons bed-show’, in Nederland. Sinds de invoering van de reguliere dopingcontroles, is er nooit een Nederlandse zwemmer positief getest op een verboden middel.

Tot 2 november van dit jaar, toen Kira Toussaint op de wereldbekerwedstrijd in Peking positief testte op doping. De rugslagspecialiste had sporen van tulobuterol in haar lichaam, een stof die voor een verwijding van de luchtwegen zorgt. Het middel wordt gebruikt door astmapatiënten en kan gekocht worden in een aantal Aziatische landen, waaronder China. De 24-jarige zwemster heeft geen idee hoe de stof in haar lichaam terecht is gekomen. Ze zegt onschuldig te zijn.

Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dit middel niet bewust heb genomen

Toen Toussaint het bericht hoorde, op 7 december, zat ze al in het Chinese Hangzhou voor de WK kortebaan. Zwembond KNZB werd per brief op de hoogte gesteld door wereldzwembond Fina. Omdat de bekendmaking samenviel met de start van de mondiale titelstrijd, is Toussaint dezelfde avond in het vliegtuig terug naar huis gestapt, samen met teammanager Nick Driebergen. Om de voorbereiding van de andere zwemmers in de Nederlandse ploeg niet te verstoren, werd gezegd dat Toussaint ‘ziek’ naar huis was gegaan. Hoofdcoach Marcel Wouda meldde in een persbericht dat hij hoopt dat ze snel weer wedstrijdfit is.

Vlees De rugslagspecialiste, die de dochter is van olympisch rugslagkampioene Jolanda de Rover, besloot vandaag toch met haar verhaal naar buiten te komen. Ze is kapot van het nieuws en zegt niets te verbergen te hebben. Toussaint zegt dat het voor haar volledig onbekend is hoe de stof in haar lichaam terecht is gekomen. “Ik sta 100 procent voor een schone sport. Nog nooit in mijn leven ben ik in aanraking geweest met doping, of heb ik doping gebruikt. Ik ben altijd heel erg fel geweest in discussies over doping. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dit middel niet bewust heb genomen.” Toussaint zegt dat ze legale medicijnen gebruikt om haar astma te behandelen, maar dat is niet het middel wat nu is aangetroffen. Er is nu een onderzoek gestart om te ontdekken hoe tulobuterol in haar lijf terecht is gekomen. Het middel kan genomen worden door middel van een inhalator, of via een pleister. Het kan ook in het systeem van sporters terecht komen als ze vervuild voedsel eten. Daarom geldt in landen als China nog steeds een waarschuwing om geen vlees te eten. Toussaint zegt dat de afgelopen weken voor haar een nachtmerrie zijn geweest. “Ik vind het verschrikkelijk dat ik niet eerlijk kon vertellen waarom ik niet kon deelnemen aan het WK. Vandaag wil ik mijn verhaal delen, omdat ik onschuldig ben en heilig geloof dat de waarheid altijd het langste duurt.” KNZB-directeur Jan Kossen laat weten Kira als een ‘hardwerkende integere atleet’ te kennen. “Nu er door de B-staal duidelijkheid is, kunnen we Kira ondersteunen in het achterhalen van de oorzaak.” Voor zover bekend is Toussaint nog niet geschorst.

