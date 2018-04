Zwemmen in 'het Hens' is niet langer gratis

Nu ligt het Henschotermeer in Woudenberg er nog rustig bij, maar vanaf volgende week komt het seizoen weer op gang. Dan komen de eersten van de jaarlijks drie- tot vierhonderdduizend zonaanbidders en zwemliefhebbers naar het meertje in het bos. Voor het eerst moeten zij hier nu voor gaan betalen. Eén los bezoek kost 2,95, een seizoenskaart gaat voor 29,50 weg.

Zo zonder drukte valt de matige staat van de schaarse voorzieningen extra op. Ze kunnen duidelijk wel een likje verf gebruiken. En dat is ook in aantocht, zegt Wolbertie Ruiter, de beheerder van het Henschotermeer. Zijn baas, de nieuwe exploitant, is daarnaast voornemens om voor een klim- en klauterbos, een kinderboerderij en foodtrucks te zorgen.

Dat bezoekers nu moeten betalen, dat kan niet anders, zegt hij. Voorheen werd het Henschotermeer beheerd door het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. Dat was een samenwerkingsverband tussen de provincie en elf gemeenten, maar het heeft zichzelf per 1 januari van dit jaar opgeheven. De gedachte was dat zwemwatertjes even goed, of misschien zelfs beter, kunnen worden uitgebaat door marktpartijen.

Voor Moniek van de Graaf is dat onverteerbaar. Met volksvertegenwoordigers uit negen gemeenten verenigde ze zich in 'Vrije plens in het Hens', en verzamelde ze duizenden handtekeningen om haar pleidooi kracht bij te zetten.

In het geval van het Henschotermeer is die vraag in praktisch opzicht gemakkelijk te beantwoorden. Het is van de familie De Beaufort. Die bezit het landgoed Den Treek-Henschoten waarop het meertje zich bevindt. Jarenlang huurde het recreatieschap het meer van de familie. Na de ontmanteling gingen de De Beauforts in zee met de eigenaar van de nabijgelegen familiecamping. En die kondigde vorige maand aan dat het Hens voortaan niet langer gratis zou zijn.

Voor de Maarsseveense Plassen bij Utrecht betalen bezoekers nu 5 euro, bij allerlei andere zwemplekken in de regio woedt nog een strijd over entree. In heel Nederland trekt de overheid zich terug uit dit soort recreatievoorzieningen. Dat leidt tot een fundamentele vraag: van wie is het water?

Ontmoetingsplek

Het gaat haar om twee dingen, zegt ze. Dat het Hens een plek blijft waar iedereen naartoe kan, ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee. En dat het een plek blijft waar allerlei mensen elkaar ontmoeten.

Ze is niet blij met de keuzes die de nieuwe uitbater heeft gemaakt. Een hek en een kassa is volgens haar iets waar je pas in de allerlaatste instantie voor kiest, naar haar smaak heeft hij andere opties te weinig verkend. Ze is ook ontevreden over hóe de nieuwe exploitant gekozen is. "Ik had gehoopt op een samenwerking tussen burgers en bedrijven, die kans hebben we nu volledig aan ons voorbij laten gaan."

Maar de allerbelangrijkste reden waarom Van de Graaf op haar trom slaat, is dat ze wat er met het Hens gebeurt wil aangrijpen om te voorkomen dat er in de toekomst weer 'haast achteloos' dingen aan de markt worden overgelaten die daar volgens haar niet thuishoren.

Dat past bij haar politieke kleur. Behalve voorvrouw van Vrije Plens in het Hens is ze ook fractievoorzitter van de gecombineerde lijst PvdA/GroenLinks in Woudenberg. Ook in die hoedanigheid hoopt ze dingen te bereiken. Als het echt niet anders kan, wil ze zorgen dat Woudenbergse minima een door de gemeente betaald abonnement krijgen. "Maar dat is dan niet meer dan een pleister op de wond, en het Hens als ontmoetingsplek zijn we dan kwijt."