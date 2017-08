Zwembadpersoneel kan het niet goed genoeg doen

Ogenschijnlijk is de rust terug in zwembad het Zuiderpark in Den Haag. Badjuffrouw Sylvia Bos houdt het 25-meterbad in de gaten, waar vooral oudere Hagenaars hun baantjes trekken. "Natuurlijk gebeurt er hier wel eens wat. Problemen met jongeren, of meisjes die worden lastiggevallen." Volgens haar is het nooit zo erg geweest als het beeld dat dit voorjaar ontstond. Bos verzucht: "Hoe goed wij ons best ook doen, niets is goed genoeg."

In april kwam de lokale partij Groep De Mos met een anonieme brandbrief namens personeel van het Zuiderpark. Het bad zou een 'oorlogsgebied' zijn, waar groepen Marokkaanse en Turkse jongeren wekelijks 'Hollandse meiden' aanranden en waar intimidatie, vernieling en mishandeling aan de orde van de dag zijn.

Afname

In de zomervakantie is het 's ochtends rustig in het bad. In het recreatiedeel zwemmen vooral ouders met kinderen. Drukker wordt het pas in de middag. Na de onrust is de kaartverkoop met tien tot vijftien procent afgenomen, zegt manager Alfred Rooks. "Dat is frustrerend, want de brief was niet op feiten gebaseerd."

Hoewel niet alles wordt gemeld, geeft het aantal politieregistraties een beeld van de overlast. In zowel 2015 als 2016 waren er zo'n twintig. In 2015 waren er drie meldingen van aanranding, vier vanwege overlast. In 2016 driemaal overlast, één aanranding. Vorig jaar was er één vernieling: een urinoir lag van de muur. Rooks: "We weten niet of die gesloopt is, of dat iemand er onhandig op probeerde te zitten."

Rooks belegde dit voorjaar twee vergaderingen over de brandbrief. "Niemand van het personeel herkende zich in het beeld, niemand zei de brief te hebben geschreven."