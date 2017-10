Zwarte vrouw wordt wit: weer slaat Dove de plank mis met een advertentie

Volgens critici suggereert de zeepproducent, onderdeel van Unilever, dat een zwarte huid schoon te wassen is. Op sociale media circuleren screenshots van het filmpje in combinatie met zeepreclames uit het verleden, waarin de zwarte huid van een jongetje wordt afgeschrobd.

In 2011 kreeg Dove, onderdeel van Unilever, al eens forse kritiek vanwege een reclame die suggereerde dat een zwarte huidskleur lichter kan worden na gebruik van Dove-zeep. Ook was er in 2015 ophef over een bodylotion, met op de verpakking: ‘voor normale en donkere huid’.

Geen gelukkige combinatie

Hoogleraar marketing en consumentenwelzijn Koert van Ittersum vindt de reclame ‘op zijn zachtst gezegd bijzonder’. “Zeker in Amerika liggen dit soort dingen bijzonder gevoelig.” Controverse kan voor een marketingcampagne heel effectief zijn, zegt hij, mits ‘gebalanceerd’ en ‘op een smaakvolle manier’. En dat kan in kleine dingen zitten, zegt hij: “De discussie was misschien heel anders geweest als het filmpje begonnen was met een blanke vrouw die haar shirt uittrok, waarna een donkere vrouw verscheen.”

Dat neemt niet weg dat hij vrouwen met verschillende huidskleuren in een advertentie voor een bodywash ‘geen gelukkige combinatie’ vindt. “Je zou verwachten dat de reclame eerst getest zou worden. Zeker bij zo’n groot concern.” In het verleden wist Dove maatschappelijke thema’s juist goed te verwerken in reclamecampagnes, zegt hij, wat ook controverse veroorzaakte, maar dan op een positieve manier. “Bijvoorbeeld met reclames voor ‘de gemiddelde vrouw’, die uitstraalden: we zijn er voor iedereen, niet alleen voor vrouwen met kleine maten’.