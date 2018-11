Zwarte vrijdag en de furie van verdwijnen en verschijnen

Dit keer kwamen ze met een aannemer en een schilder; ze gaan onze keuken en badkamer vervangen. Die zijn beide al wat ouder, dat wil zeggen, ik vermoed ouder dan 25 jaar.

We hebben ze destijds onveranderd overgenomen, niet omdat ze helemaal naar onze smaak waren, maar omdat ze goed functioneerden en technisch in een uitstekende staat waren.

De kopers (ik noem ze nog ‘kopers’ ofschoon we allang voornamen en genegenheden uitwisselen) brachten bonbons mee en het overleg verliep ­allerhartelijkst, ondanks de aangekondigde sloop van wat ons vertrouwd is geworden.

Soberheid

Er is ook niets ongewoons aan zo’n verbouwing na de verkoop van een huis en zelf zouden we het niet anders hebben aangepakt, nu keuken en badkamer op leeftijd zijn gekomen, hoewel ze nog steeds goed functioneren, afgezien van wat roestvorming in de laderollers (niet de rollades) van de koelkast.

Ik ontving dus even later de heug­lijke tijding van Funda en hoorde op de radio ineens iemand, een man, zeggen dat vrijwel iedereen bij de aankoop van een huis meteen de keuken en de badkamer vervangt en hoe bijzonder het was dat hij nog een oude keuken had aangetroffen met een nog werkende ­ijskast uit 1949. Ik spitste mijn oren en hoorde de mij zeer vertrouwde Suzanne Bosman de naam noemen van de spreker: fotograaf Arjan Bronkhorst, die een fotoboek samenstelde van (minder bekende) huizen van Gerrit Rietveld.

Ik trof ook een citaat van Rietveld aan, uit 1958. “Hoe groot zou de vooruitgang kunnen zijn als men eens genoeg kreeg van deze overdaad (…) en men het geluk zou vinden in de weelde der soberheid.”

Want sober was Rietveld. En er zijn nog mensen, minstens zo sober, die in zijn originele ontwerpen wonen.

Ja, de dingen en hun korte leven.

Ik heb hier weleens geschreven over de furie van het verdwijnen, over het versnelde komen en gaan van voorwerpen, ook al omdat ze, slecht gemaakt, zijn voorbestemd voor een korte levensduur om zo machines gaande te houden en het geld te laten vloeien.

Meestal is het voldoende om één zwak en klein onderdeel in te bouwen, want niemand wil nog iets repareren.