Zwangerschap van 10-jarig meisje schokt India

“We hebben hier al veel tienerzwangerschappen gezien van 14- en 15-jarigen, maar dit is het eerste geval dat we meemaken van een 10-jarige”, aldus een ambtenaar in de Noord-Indiase stad Chandigarh tegen de Britse omroep BBC.

Volgens de ouders werd hun dochter meermaals verkracht door een oom, die inmiddels vastzit in afwachting van zijn proces. Het 10-jarige slachtoffer wordt omschreven als een stil, maar goedlachs meisje, dat goed is in wiskunde en Engels en dat houdt van tekenen. Ze is gek op kip, vis en ijs en doordat ze enigszins mollig is, kwamen haar ouders er pas laat achter dat ze zwanger is.

Haar ouders vertellen haar dat ze een grote steen in haar maag heeft, om haar opbollende buik te verklaren

Het meisje zou zelf nog altijd niet weten wat er aan de hand is. Haar ouders vertellen haar dat ze een grote steen in haar maag heeft, om haar opbollende buik te verklaren. “Ze is een heel onschuldig meisje”, aldus een ingewijde.

Te lang zwanger De Indiase abortuswetgeving bepaalt dat zwangerschappen na de twintigste week niet meer mogen worden afgebroken. Hierop worden slechts beperkt uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld als het leven van de vrouw in gevaar komt. De ouders van het meisje probeerden via de rechter toestemming te krijgen voor een abortus, maar vingen bot. Na raadpleging van artsen bepaalde het hooggerechtshof eind vorige maand dat de 10-jarige geen abortus mag ondergaan, omdat zij al zo’n dertig weken zwanger was. “In haar buik zit in een baby die klaar is voor de bevalling”, verklaarde een van de artsen tegen tv-zender CBS. “Een abortus zou er in deze fase om neerkomen dat we een kind ter wereld brengen, om het vervolgens te doden. Hoe kunnen we dat adviseren?” De ouders zitten met hun handen in het haar. De man is beveiliger en de vrouw is huishoudelijke hulp. Ze hebben al aangegeven dat zij niks moeten hebben van het kleinkind, dat waarschijnlijk ter adoptie zal worden aangeboden. Hun pogingen om het pijnlijke nieuws voor hun dochter te verbergen, worden bemoeilijkt door de grote aandacht van journalisten. Voor hun krappe flat ontstond de laatste weken een waar mediacircus. Het meisje is lichamelijk niet in staat om op natuurlijke wijze te bevallen

Straf De vader zegt te hopen dat de oom, die zijn dochter zou hebben verkracht, zwaar wordt bestraft. “Hij moet de doodstraf krijgen of voor de rest van zijn leven opgesloten worden.” Hoe het nu verder gaat met het jeugdige slachtoffer is ongewis. Het meisje is lichamelijk niet in staat om op natuurlijke wijze te bevallen. Haar bekken is daarvoor onvoldoende volgroeid. De artsen gaan volgens lokale media uit van een keizersnede midden september, of mogelijk eerder. Indiase experts houden er bovendien rekening mee dat het slachtoffertje, afgezien van eventuele fysieke gevolgen, ook psychologische begeleiding nodig zal hebben. “We duimen voor haar”, aldus een hulpwerker.

Vrouwelijke politie-eenheid De verkrachting van het meisje in Chandigarh vestigt de aandacht op de dubbelzinnige positie van vrouwen in India. Enerzijds kent het hindoeïsme tal van vrouwelijke goden die volop worden aanbeden. Bovendien heeft India met Indira Gandhi ook al een vrouwelijke premier gehad. Anderzijds zijn vrouwen achtergesteld in het onderwijs, de zorg en op de arbeidsmarkt. Ze worden door veel Indiërs gezien als ondergeschikt aan de man en van weinig waarde. Om seksueel geweld te bestrijden, introduceerde de noordelijke stad Jaipur onlangs een speciale vrouwelijke politie-eenheid (zie foto). De ongeveer vijftig vrouwelijke agenten patrouilleren in stadsdelen waar aanrandingen en verkrachtingen relatief vaak voorkomen, zoals bij bushaltes, in parken en in de omgeving van universiteiten. “Vrouwelijke agenten zijn empathischer”, aldus de commandant van de eenheid onlangs tegen persbureau AFP. “Slachtoffers voelen zich bij hen meer op hun gemak.” © afp

