Zwaai-opa helpt je van je depressies af

Vroeger, in een internet- en smartphoneloos tijdperk, kwam iedereen spontaan bij elkaar op bezoek. Gezellig was dat. Je had dan echt aandacht voor elkaar. Zonder afspraak bij elkaar langskomen wordt echter steeds minder. Net als in Nederland wordt steeds vaker de agenda erbij gepakt. Iedereen is met zichzelf bezig. Contacten verlopen niet zelden via sociale media.

Een ander punt van sociaal ongenoegen is dat men veel van zijn buren niet meer kent. Dat herken ik wel een deel. Hoewel ik sommige buren goed of redelijk ken, blijven andere buurtbewoners een waar mysterie.

Zo is het best raar dat we de bewoners van het witte huis naast onze tuin, niet alleen niet kennen, maar zelfs nog nooit hebben gezien. Dat heeft ook te maken met het feit dat de gordijnen altijd zijn gesloten, een fenomeen dat je wel meer ziet in islamitische landen.

Schitterende diamant Maar er is hoop want ergens in deze drabbige modderpoel vol van sociale malaise fonkelt een schitterende diamant: Zwaai-opa. Zwaai-opa zit altijd in zijn glazen hokje voor een van de appartementencomplexen in onze buurt. Hij is gestoken in een heus uniform en heeft een eeuwige glimlach onder zijn witte snor. Officieel werkt hij als portier maar in feite doet hij niets anders dan zwaaien. Officieel werkt hij als portier maar in feite doet hij niets anders dan zwaaien Dat is echter slechts de aardse, oppervlakkige benadering. Wie wat verder kijkt, ziet in Zwaai-opa een ware energetisch therapeut, een alternatief genezer die voor elkaar krijgt wat menig psycholoog niet lukt: de volledige eliminatie van depressies, zorgen, problemen of gewoon een slecht humeur. Slechts door het uitstralen van een aanstekelijke blijheid. Hij zwaait naar de lamlendige taxichauffeurs, die hele dagen in de file staan. Naar de tobberige, winkelende huisvrouwen, die de touwtjes maar net aan elkaar kunnen knopen. Naar de boze schoolkinderen die weer veel te veel huiswerk hebben ge¬kregen. Maar files, geldproblemen of huiswerk bestaan niet meer op het moment dat Opa zwaait.

Bejaarde buurt-healer Ook naar mij zwaait hij vaak. Soms wel vier keer per dag. Een warme douche, helemaal voor niets. Op een keer krijg ik de gelegenheid Zwaai-opa wat beter te leren kennen. Ik zit namelijk in een taxi en de chauffeur vraagt me of ik er bezwaar tegen heb als hij Zwaai-opa ook even oppikt en naar huis brengt. Uiteraard heb ik hier geen enkel bezwaar tegen want ik ben reuze nieuwsgierig naar deze bejaarde buurt-healer. In de taxi kom ik erachter dat hij inderdaad een echte opa is van maar liefst zeven kleinkinderen. Ook vertelt hij dat hij eigenlijk al gepensioneerd is maar dit baantje heeft genomen omdat hij van zijn pensioen niet kan leven. Hij werkt van zes uur ’s ochtends tot zes of zeven uur ’s avonds en verdient een schijntje. Maar hij doet het werk graag. “Zo blijf ik onder de mensen”, zegt hij. Hij werkt van zes uur ’s ochtends tot zes of zeven uur ’s avonds en verdient een schijntje. Maar hij doet het werk graag Door die mensen wordt hij ook gesponsord. Hij bedelt er niet om, het gaat vanzelf. Als dank voor het goede gevoel dat hij hen geeft. Mensen stoppen deze buurt-opa geld of lekkernijen toe en geven hem extra service bijvoorbeeld in de vorm van een gratis taxirit. Maar op een dag zit Zwaai-opa opeens niet meer in zijn hokje. In plaats daarvan heeft een andere man er zijn intrek genomen. Een man met fronsrimpels en afhangende mondhoeken. Een man die niet zwaait. Voordat ik tot dit besef kom, heb ik mijn hand al opgestoken. Hoog in de lucht. In verwarring breng ik hem maar naar beneden. Misschien is hij een dagje ziek en komt hij morgen terug, denk ik nog. Maar die hoop blijkt ijdel. Iedere keer dat ik nu langs het glazen hokje rijd, steekt een gemis de kop op. Weg zijn mijn positieve energiemomenten, weg mijn warme douche. In plaats daarvan maak ik me zorgen; wat is er met onze Zwaai-opa gebeurd?

