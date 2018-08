Zuid-Korea bant koffie, Engeland de energiedrank

Daarin zitten grote hoeveelheden suiker en cafeïne. "Energiedrank is vaak goedkoper dan gewone frisdrank. We overwegen om de verkoop ervan aan kinderen te verbieden", aldus May.

Engelsen gelden als grootafnemers van energiedrank. Ze drinken er meer van dan mensen elders in Europa. Een verbod op energiedrank past ook in het al eerder ingezette plan om obesitas onder jonge mensen terug te dringen.

De Engelsen zijn niet de eerste met een verbod op energiedrank. In Zuid-Korea zijn energiedrankjes voor jongeren al verboden. Daar heeft de regering net een volgende stap gezet om jongeren nòg gezonder te maken. Vanaf 14 september wordt het in dat land illegaal om op scholen koffie te drinken. Dat verbod zal ook voor docenten gelden.

Teveel koffie Zuid-Koreaanse scholieren en studenten hebben de gewoonte om vooral tijdens examenperiodes teveel koffie te drinken, zodat ze langer wakker kunnen blijven om te leren. Maar waar ze in Zuid-Korea nog van wakker liggen lijkt volgens westerse begrippen nog wel mee te vallen: uit een onderzoek dat in 2012 werd gehouden bleek 20 procent van de scholieren er dagelijks een kop koffie te drinken. Toch was die uitkomst voor parlementslid Kim Sang-hee van de Minjoo-partij voldoende reden om een wettelijk koffieverbod voor scholieren voor te stellen, waarmee de meerderheid akkoord ging.

