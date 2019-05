Zuid-Afrika is woedend: Atleet Caster Semanya is het slachtoffer van discriminatie

Zuid-Afrika is een verdeelde natie, maar de afgelopen dagen lijkt iedereen in het land het over een ding eens: dat hun hardloopster Caster Semenya wordt uitgesloten van internationale atletiekwedstrijden als zij haar testosteronspiegel niet kunstmatig verlaagt, is discriminatie.

Duizenden Zuid-Afrikanen uitten al online hun woede over de beslissing van sporttribunaal Cas om de nieuwe regels op dit gebied van de internationale atletiekfederatie IAAF goed te keuren. Zowel Zuid-Afrikaanse collega-sporters als politici, van regeringspartij ANC en van oppositiepartij Democratic Alliance, reageerden diep verontwaardigd.

“Als Zuid-Afrikaanse regering hebben we altijd volgehouden dat deze regels de mensenrechten en de menselijke waardigheid van Caster Semenya en andere vrouwelijke atleten schenden”, stelde de Zuid-Afrikaanse minister van sport Tokozile Xasa.

We zijn hevig geschokt dat een hoog­ge­waar­deerd orgaan als het Cas zonder ook maar een spier te vertrekken discriminatie kan aanmoedigen Zuid-Afrikaanse atletiekfederatie ASA

Apartheid Opvallend genoeg onderkent sporttribunaal Cas wel dat de IAAF-regels discriminerend zijn. Maar zij zouden ‘noodzakelijke, redelijk en proportioneel’ zijn. Dat laatste gaat er uitermate slecht in bij Zuid-Afrikanen, die de tweede helft van de twintigste eeuw in een land leefden met het meest discriminerende politieke systeem ter wereld: de apartheid. Iemand aanmerken als anders of als abnormaal op basis van lichamelijke kenmerken ligt door die geschiedenis van racistische categorisering en ontmenselijking uiterst gevoelig in het land. De Zuid-Afrikaanse atletiekfederatie ASA stelt eveneens ‘diep teleurgesteld’ te zijn. “We zijn hevig geschokt dat een hooggewaardeerd orgaan als het Cas zonder ook maar een spier te vertrekken discriminatie kan aanmoedigen.” De zaak van Semenya is in Zuid-Afrika niet alleen een zaak van nationale (sport)trots, maar staat ook symbool voor de strijd tegen westers neokolonialisme.

Westerse ideeën “We zijn bitter teleurgesteld”, foeterde de Zuid-Afrikaanse minister voor vrouwenrechten Bathabile Dlamini. “De uitspraak ondergraaft Semenya’s positie als mens, als atleet, als iemand die heel hard traint. We zijn bovendien boos dat van onze Zuid-Afrikaanse atleten wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de westerse ideeën over gender om mee te mogen doen aan internationale wedstrijden.” Regeringspartij ANC articuleerde de gevoeligheid van het onderwerp in Zuid-Afrika misschien wel het meest onomwonden. “Onze principiële steun voor Caster Semenya is een gevolg van onze eigen strijd voor bevrijding van de apartheid”, schreef de partij in een verklaring. “Onze huidige democratie is gestoeld op respect voor de mensenrechten. Het ANC voegt zich dan ook bij de miljoenen Zuid-Afrikanen die oproepen tot een gelijke behandeling van Caster Semenya door IAAF.” Bij hoge uitzondering was zelfs oppositiepartij Democratic Alliance het nu een keer volmondig met het ANC eens.

