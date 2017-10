Zorgverzekeraars steken minder geld in reclamespotjes

In 2015 gaven verzekeraars per cliënt nog 2,63 euro uit, vorig jaar ruim een dubbeltje minder. Dat betekent een besparing van 1,5 miljoen. De ‘dure zorgspotjes’ zijn vaak mikpunt van kritiek, tegenstanders van marktwerking in de zorg wijzen erop dat dit geld naar zorg moet gaan. In 2015 beloofden de verzekeraars de reclamekosten te drukken.

De dans om de zorgpolissen is eind vorige maand begonnen toen de kleine verzekeraar DSW zijn premie voor het volgend jaar bekendmaakte. De komende weken volgen de grote verzekeraars en voor het eind van het jaar moeten mensen die van verzekeraar willen wisselen hun oude polis opzeggen. Dat circus nam vorig jaar rare vormen aan, zegt de toezichthouder: een flink deel van de polissen werd pas op het allerlaatst bekendgemaakt. Dat geeft mensen weinig tijd om een goede afweging te maken.

Concurrentie

De NZa concludeert dat de vier grootste concerns weliswaar de markt nog stevig in handen hebben – bijna negen van de tien burgers is er verzekerd – toch winnen de kleinere, zoals DSW, lichtjes. Volgend jaar komt er bovendien voor het eerst sinds de invoering van het stelsel een nieuwe verzekeraar bij. Het Zwitserse IptiQ neemt onder meer het merk Promovendum over. De NZa is voorstander van nieuwe verzekeraars, dat past in het idee van concurrentie om de zorgpolis.

In de praktijk valt die concurrentie mee, want ondanks het overstapcircus blijven de meeste verzekerden hun polis trouw. Jaarlijks stapt zo’n 7 procent over naar een andere verzekeraar. Bovendien is twee derde van de burgers collectief verzekerd. De korting die verzekeraars dergelijke collectieven bieden, is de afgelopen jaren gedaald.

Verzekeraars wijzen jonge en gezonde burgers vaak op het voordeel van het verhogen van het vrijwillig eigen risico – daardoor betalen die minder premie. Toch stijgt de animo ervoor maar lichtjes. De NZa raadt verzekeraars aan om het eigen risico ook in te zetten bij de keuze voor sommige zorgaanbieders. Zo zijn er al verzekeraars die het eigen risico niet in rekening brengen als hun klanten kiezen voor medicijnen van de fabrikant die de verzekeraar aanraadt. Dat moet volgens de NZa op veel meer terreinen mogelijk worden.