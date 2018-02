Zorgverzekeraar vangt bot bij rechter: steun voor kleine zorgbureaus

Het leek wel alsof Zilveren Kruis het kort geding niet wilde winnen, alsof zij inzien dat hun beleid niet klopt en via de rechter een elegante manier hebben gevonden om van hun dwaling terug te komen. Telkens weer constateerde de rechter dat Zilveren Kruis cijfers niet had onderbouwd of dat er helemaal geen verweer was. De tegenstander, Stichting Zorgrecht die het kort geding aanspande, had zijn huiswerk wel gedaan. Gevolg is dat hulpbehoevende Nederlanders meer te kiezen hebben als zij verpleging of verzorging nodig hebben.

Dat Stichting Zorgrecht zou winnen, was vrijdag al bekend. De motivering volgde gisteren. De zaak draaide om de vraag of Zilveren Kruis allerlei administratieve hindernissen mag opwerpen om hun 4,5 miljoen klanten te ontmoedigen hulp in te roepen van ongecontracteerde zorgverleners. Dat zijn bijvoorbeeld de wijkverpleegkundigen die langsgaan bij hulpbehoevende ouderen. Als zij geen overeenkomst hebben gesloten met een verzekeraar over wat zij maximaal mogen doen, vallen zij onder de niet- contractgebonden zorg.

Verzekeraars hebben een zorgplicht en die kunnen zij niet nakomen zonder hulp van de vrije zorgbedrijven.

Deze 'vrije zorgverleners' frauderen vaak en zijn veel te duur, stelt Zilveren Kruis. Daarom is deze groep volgens de verzekeraar een gevaar voor de betaalbaarheid van de zorg. Zilveren Kruis staat daarin niet alleen, andere verzekeraars delen de zorgen. Maar zo hard als Zilveren Kruis spelen zij het niet. Zij hebben de vrije zorgbureaus namelijk ook nodig. Verzekeraars hebben een zorgplicht en die kunnen zij niet nakomen zonder hulp van de vrije zorgbedrijven.

Voorschieten Toch eist Zilveren Kruis sinds begin dit jaar dat hun cliënten eerst zelf de kosten van een behandeling voorschieten. Voor die tijd regelden verzekeraar en zorgbureau dat onderling, de patiënt had er geen omkijken naar. Er zijn meer beperkende maatregelen en die schaden ons, stelt Stichting Zorgrecht. Dat is precies de bedoeling. Zijn de vrije zorgbureaus weg, dan ook geen fraude en nodeloos dure zorg meer, is in het kort het standpunt van Zilveren Kruis. Maar de rechter vond dat Zilveren Kruis de beschuldigingen niet hard kon maken. Nogal wiedes, want er klopt niks van de beschuldigingen, reageerden de vrije zorgbureaus. Volgens hen hoort het allemaal bij het vuile spel dat Zilveren Kruis al enige tijd speelt. De machtige verzekeraar zou de kleine zelfstandige zorgverleners uit de markt willen drukken. Zilveren Kruis zegt dat dit onzin is, maar veel verder dan dat komt het verweer van de verzekeraar niet. Mede daarom buigt de rechter mee met de stichting. Waarom raadt Zilveren Kruis zijn klanten zo nadrukkelijk aan om te kiezen voor gecontracteerde zorg, stelde de rechter in de motivering van het vonnis? Waarom al die waarschuwingen in de polis?

Winst Stichting Zorgrecht heeft wel een idee waar het de verzekeraar om te doen is. Zij willen winst maken. Nu mag een zorgverzekeraar de winst niet uitkeren aan aandeelhouders, maar Zilveren Kruis heeft een bijzondere positie. Het bedrijf is onderdeel van Achmea, dat ook op andere terreinen actief is en wel winst mag uitkeren. Door kleine, zelfstandige zorgverleners uit de markt te drukken, kan Zilveren Kruis snijden in de kosten, wat de winst ten goede komt, stelt Zorgrecht. De beschuldiging bleef onweersproken. Mede daarom oordeelt de rechtbank dat het best aannemelijk is dat Zilveren Kruis de vrije zorgbureaus uit de markt wil drukken. Of zoals de rechter zegt: "Zilveren Kruis heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het niet gaat om het uit de markt drukken van niet-gecontracteerde zorgaanbieders."