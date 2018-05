Zorgt Ierland slecht voor zijn moeders?

Zeker buiten de grote Ierse steden, waar de invloed van de katholieke kerk nog voelbaar is, is de weerstand tegen een minder strenge abortuswet groot. Het yes-kamp, dat in de peilingen een flinke voorsprong had, is de afgelopen weken wat geslonken. Het no-kamp hoopt op een brexit- en Trump-effect, waarbij de stille meerderheid zich uiteindelijk in het stemhokje zal uitspreken. Want één op de vijf Ieren is nog zwevend en die groep zal vandaag bij het referendum het verschil maken.

Ze heeft er jarenlang amper over gepraat. De herinneringen waren te vers, de ervaringen te pijnlijk. Maar in de aanloop naar het referendum voelt Nicola Cavanagh (41) zich gedwongen om haar verhaal te delen. Ze wilde een abortus in 2009, toen bleek dat haar baby niet levensvatbaar was. Negentien weken zwanger was ze.

Te duur "Uit de echo bleek dat er van alles mis was en dat hij niet zou overleven." Alleen kon ze in Ierland nergens terecht. "Artsen lieten me in de kou staan. De enige optie was naar Groot-Brittannië gaan." Dat is precies wat meer dan drieduizend Ierse vrouwen nu jaarlijks doen. Maar ze schrok terug van de kosten. 2000 euro voor de ingreep en dan moest ze nog een vlucht en hotel boeken. "Dat geld hadden we op dat moment niet." Ze voelde zich in de steek gelaten door haar eigen land. Klemgezet door het Achtste amendement, het onderdeel van de Ierse grondwet dat abortus onder bijna alle omstandigheden verbiedt. Uiteindelijk stierf haar baby weken later in haar buik. Ze moest voortdurend echo's laten maken om te kijken of de foetus al gestorven was. Ierland zorgt slecht voor zijn moeders Nicola Cavanagh "Kun je je voorstellen hoe dat is, als om je heen dolgelukkige stellen met hun eerste echo naar buiten lopen?" Abortus was in haar ogen het meest humane geweest. Bovendien was de nasleep dan een stuk korter en wellicht minder traumatisch. Nicola Cavanagh: Pas als we af zijn van deze idiote wetgeving kan ik echt verder." © Tim de Wit Ze gaat deze weken langs de deuren, spreekt op dorpspleinen en geeft interviews. Iets wat ze nooit eerder heeft gedaan. "Het nee-kamp verspreidt zoveel verkeerde informatie. Daar moeten we tegen opstaan." Zeker in haar provincie Donegal, waar de invloed van de katholieke kerk nog groot is, wonen veel nee-stemmers. "De leiding in de kerk bestaat nog altijd alleen maar uit mannen. Wat weten die van hoe het is om zoiets mee te maken?" "Al negen jaar ben ik vooral boos en gefrustreerd. Dat er nog elke dag vrouwen zijn die hetzelfde moeten doormaken als ik. Ierland zorgt zo slecht voor zijn moeders. Ze vertrouwen ons de keuzevrijheid niet toe, terwijl je de keuze voor een abortus echt niet zomaar neemt. Pas als we af zijn van deze idiote wetgeving kan ik echt verder. Kunnen we als land verder."