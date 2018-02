Zorginstituut hekelt ‘chantage’ door farmaceuten

We kunnen niet bepalen of de patiënt waar voor zijn premiegeld krijgt Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland wil dat de minister dure medicijnen niet meer vergoedt indien producenten weigeren uit te leggen waarom ze een bepaalde prijs voor hun geneesmiddelen vragen, meldt het Financieele Dagblad. Nu wordt vaak besloten de medicijnen ondanks dat gebrek aan transparantie toch maar te vergoeden, omdat de patiënten anders de dupe zijn. "We worden gewoon gechanteerd over de ruggen van patiënten", zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp. "We kunnen niet bepalen of de patiënt waar voor zijn premiegeld krijgt."

Dit geluid van het Zorginstituut is niet nieuw. Vorig jaar, toen de toenmalige minister van volksgezondheid Schippers onderhandelde met famaceuten, uitte het instituut kritiek op geheime afspraken. “Dat de prijs waarvoor het medicijn in het pakket belandt geheim blijft, is onacceptabel”, was het standpunt toen.

Het zorginstituut uit haar kritiek op het moment dat minister Bruno Bruins voor medische zorg in onderhandeling is met fabrikant Biogen. Het is volgens bestuursvoorzitter Moerkamp onduidelijk of er wordt betaald voor bijvoorbeeld hoge ontwikkelkosten van het medicijn of dat het bedrijf gewoon veel winst wil maken.