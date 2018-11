Zorginstelling van Loek de Winter onder de loep: DeSeizoenen omzeilt mogelijk het winstverbod

De toezichthouders in de zorg beginnen een onderzoek naar DeSeizoenen, een zorginstelling van ondernemer Loek Winter en drie compagnons. Dat melden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na vragen van Trouw. Ze hebben afgelopen jaar 'verontrustende signalen' ontvangen 'over bestuurlijke en financiële constructies' bij DeSeizoenen. Het onderzoek kan volgens Richard Janssen, hoogleraar bestuur van zorgorganisaties, de norm stellen voor wat mag en niet mag met commerciële bedrijven in de zorg. Volgens hem is de situatie bij de zorginstelling 'op de rand'.

DeSeizoenen is een organisatie van zes woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking. Twee van de vier aandeelhouders, Loek Winter en Willem de Boer, waren tot voor kort ook eigenaar van het failliete MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland.

Winstverbod

Dat de zorginstelling onder een vergrootglas ligt, komt onder andere door het winstverbod in de zorg. De IGJ ziet toe op de naleving daarvan. Een zorginstelling is geen gewoon bedrijf: geld dat wordt verdiend, moet weer in de zorg worden gestoken. Dat staat op gespannen voet met het belang van aandeelhouders, die geld willen verdienen. Van Loek Winter is bekend dat hij dat doet via vastgoed. "Op zorg wordt niet verdiend, vastgoed is het verdienmodel", zei hij in NRC.

Volgens Hans Lohman, advocaat van de centrale cliëntenraad, wordt bij DeSeizoenen via onder meer een vastgoedconstructie het winstverbod omzeild. Hij schat in dat DeSeizoenen voor 1,5 miljoen wordt benadeeld door haar eigen aandeelhouders en directie. "Zorggeld vloeit naar privébedrijven", zegt hij.

Ondertussen woedt ook in de politiek het debat over het winstverbod en de rol van bv's in de zorg

DeSeizoenen zit in een groep van drie bv's. 'Zorgbedrijf' DeSeizoenen valt onder het winstverbod. De vier aandeelhouders hebben samen ook een vastgoedbedrijf, dat een groot deel van de gebouwen bezit. Het zorgbedrijf betaalt huur. Ook hebben ze een facilitair bedrijf, waarvan het zorgbedrijf diensten afneemt. Drie van de vier aandeelhouders geven ook als directeur leiding aan de bedrijven. "De constructie op zich komt vaker voor", zegt hoogleraar Richard Janssen. "De vraag is of dit een manier was om oneigenlijk geld te verdienen."

Volgens advocaat Lohman betaalt de zorginstelling te veel aan het vastgoed- en facilitairbedrijf. Daardoor komt geld dat aan cliënten moet worden besteed, bij de commerciële bedrijven terecht, stelt hij. Of die ook geld uitkeren aan de aandeelhouders, is niet bekend. Wat Lohman betreft maakt dat niet uit: het geld is weg uit de zorg. Bovendien draagt het zorgbedrijf volgens hem vrijwel alle risico's op het vastgoed, terwijl het rendement bij het vastgoedbedrijf terechtkomt en zo bij de aandeelhouders.