Zorgen om groei van aantal nieuwe studenten

“De totale hoeveelheid geld die gereserveerd is voor het hoger onderwijs wordt niet groter, terwijl er wel meer studenten zijn”, zegt Nina de Winter, bestuurslid van het ISO. "De taart die verdeeld moet worden blijft even groot."

De studentenorganisatie vreest massale colleges en werkgroepen, terwijl het hoger onderwijs juist zou gedijen bij meer aandacht voor de individuele student. Vooralsnog hebben zich bijna 90.000 studenten aangemeld, achtduizend meer dan vorig jaar rond deze tijd, blijkt uit cijfers van de universiteitsvereniging VSNU.

Universiteiten tobben vooral met de praktische kant van de groei, blijkt uit een rondgang langs een aantal instellingen. “Dat is best lastig als je bedenkt dat er ook collegezalen en personeel geregeld moet worden”, zegt woordvoerster Annelies van Dijk van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Wat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betreft is de grens bereikt. “Mooi dat er belangstelling is, maar meer groei is niet wenselijk. Dat kunnen we niet aan, daar hebben we de capaciteit niet voor”, zegt woordvoerder Jolien Bakker. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) telt momenteel zo’n dertigduizend studenten.

In de lift

Vooral studies waarvan de kans op een baan groot is, zoals economie, bedrijfskunde en kunstmatige intelligentie, zitten in de lift. Zo hebben aan de UvA zo’n 1800 studenten interesse om economie te gaan studeren, ruim de helft meer dan de 840 die afgelopen jaar begonnen aan deze studie. In Groningen stijgt het aantal eerstejaars economie en bedrijfskunde naar verwachting naar 1350 (vorig jaar 1040). Ook de faculteiten gedrags- en maatschappijwetenschappen en science and engineering worden volgens de woordvoerster populairder.

Nina de Winter van het ISO vreest dat Nederlandse studenten in het gedrang komen, omdat een deel van de aanmeldingen uit het buitenland komt. Bij sommige economische studies is dat bijna de helft. Nederlandse studenten zien daardoor studieplaatsen aan zich voorbij gaan, omdat instellingen de instroom kunnen beperken om niet uit de voegen te barsten. Daarbij mag binnen Europa wettelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen Nederlandse en niet-Nederlandse studenten. Onwenselijk, vindt De Winter. “Wij zouden graag zien dat universiteiten twee sporen aanbieden: een in het Nederlands en een in het Engels. Op de Engelse track kunnen ze dan selecteren, terwijl voor de Nederlandse geen beperkingen gelden.”

De aanmeldingen die tot nu bekend zijn zeggen nog niet alles over het uiteindelijke aantal inschrijvingen. Veel studenten melden zich voor de zekerheid aan bij meerdere universiteiten. “En zeker met buitenlandse studenten is het onzeker of ze daadwerkelijk komen: zij schrijven zich vaak ook nog eens in bij buitenlandse instellingen”, zegt UvA-woordvoerder Van Dijk. “Een voorbeeld: bij business administration hadden we vorig jaar in de vooraanmelding 1500 studenten, terwijl er 370 echt van start zijn gegaan.” In oktober is duidelijk hoeveel studenten daadwerkelijk aan een studie zijn begonnen.