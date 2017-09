Zorg groeit licht, iedereen voelt het in de portemonnee

Vooral de ouderenzorg vraagt meer geld. De verpleeghuizen krijgen er volgend jaar 435 miljoen euro bij, om extra personeel te werven. Op langere termijn kunnen de verpleeghuizen nog veel meer geld tegemoet zien, tot twee miljard euro.

Lees verder na de advertentie

Elders in de zorg is de groei beperkter. Het kabinet sloot met huisartsen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen een akkoord. De sector let zelf goed op dat de kosten niet uit de hand lopen.

Iedereen voelt in de portemonnee dat er meer geld naar zorg gaat. Het eigen risico stijgt automatisch mee met de hogere uitgaven. Het nieuwe bedrag wordt 400 euro (15 euro meer dan dit jaar). Mensen met een laag inkomen worden ontzien; ze krijgen extra zorgtoeslag.

Ook de zorgpremie zal iets stijgen; het kabinet verwacht met 6 euro per maand. In november moet blijken of die inschatting klopt, want dan maken de verzekeraars hun premies bekend. Er komt daarnaast strenger toezicht op de polissen. Die moeten duidelijker zijn en makkelijker te vergelijken.

Lees meer over Prinsjesdag

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.