Zonder sugar daddy komen veel vrouwen in Nairobi niet rond

In populaire loungebars zijn ze te zien op vrijdagavond, de stapavond in Kenia. Mannen van middelbare leeftijd of ouder, met aan hun zijde jonge vrouwen in innige verstrengeling op comfortabele banken met wijn, champagne of whisky in de hand. Maar ook in minder chique gelegenheden zitten stelletjes met een groot leeftijdsverschil bier te drinken en gebraden kip te eten.

Sugar daddies worden ze genoemd: mannen die jonge vrouwen geld en luxe geven in ruil voor gezelschap en seks. De 20-jarige Veronica houdt niet zo van de term: “Ik noem hem liever mijn sponsor. Ik kwam met hem in contact via een whats­appgroep. Maar er zijn ook sites op Facebook en Instagram waar je sponsors kunt vinden”, vertelt ze bij een kop thee in een koffiehuis niet ver van haar huis in Nairobi.

Veronica’s suikeroom kocht voedsel voor haar familie, later kreeg ze een nieuwe telefoon

Ook al vertelt ze zonder veel schroom over haar sponsor, ze blijft liever anoniem en gebruikt alleen haar tweede voornaam. “Niet iedereen hoeft het te weten”, legt ze uit. Maar ze postte net als veel andere vrouwen selfies met haar cadeaus op sociale media. “Dat kunnen alleen mijn vrienden en vriendinnen zien die niet oordelen en vaak ook een sponsor hebben. Sponsors laten zich niet fotograferen want die zijn meestal getrouwd. Wij zijn hun geheim.”

Voedselhulp Veronica woont in een arme wijk; haar alleenstaande moeder is de enige met een inkomen in het gezin van zes. Na haar middelbare school lukte het Veronica slechts af en toe een parttimebaan te krijgen. Een vriendin wees haar op de whatsappgroep. “Zij woont in dezelfde buurt als ik, maar heeft altijd leuke, nieuwe kleren. Haar sponsor heeft zelfs een auto.” Veronica’s suikeroom kocht aanvankelijk voedsel voor haar familie maar later kreeg zij onder meer ook een nieuwe mobiele telefoon. Iedereen wist altijd al van het bestaan van suikerooms en soms ook suikertantes, een fenomeen dat lang geleden begon met het betalen van vooral schoolgeld in ruil voor seks met jongeren uit arme gezinnen. De tijden zijn veranderd. Nu gaat het ook om nieuwe kleren, een mobiele telefoon, de kapper, een avondje uit of zelfs een vakantie in het buitenland of een appartement. Een kwart van de studenten van twee universiteiten in Nairobi heeft een ‘sponsor’ Het openlijk pronken op sociale media wekte de nieuwsgierigheid van wetenschappers. Een onderzoek wees er eerder dit jaar op dat zo’n kwart van de ondervraagde studenten aan twee universiteiten in Nairobi er een sponsor op na hield. Een tweede onderzoek van Research Plus Africa toonde dat zo’n 70 procent van meisjes tussen 15 en 19 jaar in de grote steden seks hebben, terwijl dat bij jongens in dezelfde leeftijdsgroep 23 procent is. Het onderzoek concludeerde dat de meeste meisjes seks hebben met oudere mannen, hoogstwaarschijnlijk in ruil voor financiële steun of cadeaus. Mary Mogute, sociologe aan de Daystar-universiteit in Nairobi, gelooft dat door groepsdruk en de sociale media het fenomeen snel om zich heen grijpt. “Mannen snoeven tegenover elkaar over hun veroveringen en meisjes en vrouwen maken elkaar jaloers door hun geschenken op Facebook of Instagram te zetten.”

Zwanger “Kenia loopt voorop met internettoegang in Afrika. Zo’n 80 procent van de bijna 50 miljoen inwoners gebruikt internet, vooral jongeren.” Mogute wil niet oordelen over sponsors en ontvangers maar maakt zich wel zorgen over de mogelijke gevolgen van de relaties. Sponsors blijken, volgens de twee onderzoeken, seks te willen zonder voorbehoedsmiddelen. Hiv-besmettingen en zwangerschappen liggen op de loer. Daar kan Veronica over meepraten. Zij raakte zwanger van haar sponsor die, toen hij het nieuws hoorde, uit haar leven verdween. Zijn telefoonnummer heeft hij gewijzigd. Waar hij woont of werkt, weet ze niet. Nu heeft ze een dochtertje van bijna een jaar. “Ik ben weer op zoek naar een andere sponsor want kinderen kosten geld en een baan vinden is erg moeilijk.”. Sommige relaties hebben zelfs een dodelijke afloop. Sinds vorig jaar zijn er drie jonge vrouwen met rijke suikerooms uit de politiek op gewelddadige wijze omgekomen. Niemand is tot nu toe veroordeeld, maar het lijkt erop dat de meisjes te veeleisend werden. Veronica heeft van de gevallen gehoord en haalt haar schouders op. “Er kleven risico’s aan, maar de voordelen winnen het.” De volledige naam van Veronica is bekend bij de redactie.

