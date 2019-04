Zonder Nederlandse boeken slagen scholieren op Sint Eustatius wél

De lucht is blauw, de ochtendzon trekt nog lange schaduwen en ­gelukkig staat er een koele bries. In de ochtendpauze kan er nog basketbal ­gespeeld worden op de Gwendoline van Puttenschool in Oranjestad. Daarvoor is het later op de middag te heet. Jongens en meiden in rode of blauwe schoolshirts dribbelen richting basket. Een eerste poging wordt geblokt, maar in de rebound is het raak. Een korte kreet, een boks, een lach, en dan gaat de bel. De lessen ­beginnen weer.

Dit vrolijke tafereel was nog maar tien jaar geleden ondenkbaar op de grootste middelbare school van Sint-Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland. Er werd toen gehangen, ­gedold en gevochten. Vijftien procent van de scholieren verliet dit complex toen zonder diploma, sommigen werden door de directie actief verwijderd. Meisjes bijvoorbeeld die op steeds jongere leeftijd zwanger werden, soms ­waren ze nog geen veertien. Die mochten niet langer aan de lessen deelnemen, omdat ze met hun opzwellende buik ‘een slecht voorbeeld’ waren. Dat zij nog onder de leerplicht vielen, deed er niet toe.

Die zelfbewustheid in de Engelse taal is ook een van de kernpunten van haar nieuwe beleid. “Toen ik hier acht jaar geleden op mijn eiland arriveerde, trof een Caribische schoolbevolking van 250 leerlingen die les kreeg in een compleet Nederlands schoolsysteem, met vooral Nederlandse docenten”, zegt Edelstein. “Alle lessen van havo en vmbo werden in het Nederlands gedoceerd, zelfs de instructies bij de praktijkvakken. Terwijl de kinderen buiten school in een wereld opgroeien waar Engels en Spaans wordt gesproken.”

Binnen aan een lange houten tafel zitten de vrouwen die deze verandering in gang hebben gezet, en hoewel directeur Rosalie Edelstein Lopes haar opleiding in Nederland heeft gevolgd, spreekt ze uitsluitend Engels. Hetzelfde geldt voor haar rechterhand: Jacinta Lopes Albertoe. Pas als dezelfde vraag drie keer moet worden gesteld, is ze ­bereid tot een kort verduidelijkend zinnetje in het Nederlands. Onder het mom: vooruit dan maar.

Hoe anders is dat nu. Her en der op het schoolplein staan docenten die direct ­ingrijpen als een ruzietje uit de hand dreigt te lopen. Hun surveillances hebben weer tot een ‘veilig’ schoolplein ­geleid. En die tienerzwangerschappen komen door betere voorlichting en ­begeleiding niet meer voor. Schooluitval is er nauwelijks en verschillende ­afdelingen van de Van Puttenschool hebben een slagingspercentage van 100 procent.

Deze laatste alinea is gelukkig in de verleden tijd gesteld. De situatie is ­inmiddels ingrijpend veranderd, vooral dankzij Glen Schmidt, toenmalig ­bestuurder van Sint-Eustatius die een onderzoek liet instellen naar de rol van de Nederlandse taal bij de slechte ­onderwijsresultaten op het eiland. Een onderwijsdelegatie onder leiding van toenmalig directeur André IJzerman toog naar het zeshonderd kilometer verderop gelegen Barbados, waar wordt gewerkt met het Caribische én Engelstalige CXC-onderwijssysteem. “En ­iedereen wist direct”, zegt Edelstein, “dit is iets ook iets voor ons.” Waarna zij en haar collega Lopes de opdracht kregen dit onderwijssysteem ook op Sint-Eustatius in te voeren.

Opgeteld bij hun zwakke sociale positie (armoede en 80 procent van de kinderen groeit op in een éénouder­gezin), wekte het destijds geen verwondering dat een groot deel van de kandidaten zakte voor het Nederlandse examen. “Onze kinderen dachten dat ze dom waren”, zegt Edelstein. “Er heerste een lage zelfdunk. Ze ­konden zich niet identificeren met de ­lesstof en struikelden in het examen dat in een voor hen ­vreemde taal werd afgenomen.”

De Statiaanse kinderen die op hun eigen eiland naar school gaan, hadden het in die jaren moeilijker dan allochtone scholieren in Nederland. Die vangen in de wereld buiten school nog het ­nodige Nederlands op. Op Sint-Eustatius gebruikten de kinderen alleen op school de Nederlandse taal, bij het nuttigen van lesstof die geheel uit Nederlandse context bestond. Onder de palmen van ‘Statia’ dreunden ze bij wijze van spreken de gemeenten op van de Elfstedentocht.

Elfstedentocht verdwenen

Grofweg komt het erop neer dat het nieuwe middelbaar onderwijs bestaat uit een driejarig onderbouwdeel waarin alle jongeren op hetzelfde niveau, maar met de nodige differentiatie, zowel ‘academische’ stof als onderdelen uit het beroepsonderwijs voorgeschoteld krijgen. Na die drie algemene jaren kunnen scholieren kiezen voor een academisch vervolg (CSEC) dat vergelijkbaar is met het Nederlandse havo/vmbo-tl-programma. Of voor een beroepsonderwijsdeel (VCQ) dat lijkt op het Nederlandse mbo-programma. “Vanaf 2015 is deze Caribische onderwijsvorm in de eerste jaarlaag van de Van Puttenschool geïntroduceerd”, vertelt Jacintha Lopes Albertoe. “Langzaam maar zeker verovert die de school. In 2020 hebben we hier geen havo of vmbo meer.”

Niet alleen de Engelse taal zorgt ervoor dat de scholieren beter hun weg weten in het onderwijs. De inhoud van de lessen is ook totaal anders. Die worden gegeven vanuit de Caribische cultuur, dus de Elfstedentocht is voorgoed verdwenen. Maar de aanpak gaat verder en is emanciperend. “Leerlingen moeten leren dat ze weliswaar op een klein eiland wonen, maar met een grote ­wereld om zich heen”, zegt Edelstein. “Ze worden omringd door vreemde ­talen, óók Nederlands, die ze moeten leren om echte wereldburgers te kunnen worden. Maar dat is wel een andere benadering dan het gedwongen Nederlands als instructietaal.”

“Ons uitgangspunt is”, vult Lopes aan, “dat kinderen eerst moeten ­weten wie ze zelf zijn en waar ze vandaan komen, voordat ze kunnen leren over anderen. In ieder project hanteren we de stelregel dat we eerst over onszelf praten, dan over ons eiland, dan over de regio – met ook een plek voor Holland – en pas dan over de ­wereld. Zo leren de scholieren de verbanden te zien.”