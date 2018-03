Zoenende mannen? 'Mensen schrikken'

De twee mannen die zoenend te zien zijn op de reclameposters van mannenmodemerk SuitSupply hebben het afgelopen week zwaar te verduren gehad. Hun hoofden werden beplakt met tape, of het glas van de abri's waar ze achter hangen werd ingeslagen. Wat wekt die boosheid op? En wat zegt dat over de acceptatie van homoseksualiteit?

Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat negen op de tien Nederlanders vinden dat homoseksuele mannen hun leven vrij moeten kunnen leiden. Maar een derde vindt zoenende mannen in het openbaar aanstootgevend. En een kwart vindt dat van zoenende vrouwen.

Aanstootgevend

"We zijn in Nederland heel blij met hoe open we tegenover homoseksualiteit staan", zegt Lisette Kuyper, onderzoeker bij het SCP. "We zijn er trots op dat we als eerste land ter wereld het homohuwelijk hebben gelegaliseerd. Maar we hebben het te weinig gehad over de vraag wat we van de praktische uitwerking van homo-emancipatie vinden. Mogen homo's ook zoenen en elkaars hand vasthouden in het openbaar? Veel mensen schrikken als ze zo'n foto zien."

De tolerantie groeit wel, ziet Kuyper. Tien jaar geleden, toen het SCP begon met onderzoek doen naar homoacceptatie, vond de helft van de Nederlanders zoenende mannen nog aanstootgevend. Ook groepen in de samenleving die negatiever dan gemiddeld denken over homoseksualiteit in het algemeen, zoals sterk religieuzen en ouderen, zijn het minder problematisch gaan vinden.

Naar de relatief negatieve opvattingen van Turkse, Marokkaanse en Somalische Nederlanders over homoseksualiteit wordt door het SCP nog niet lang genoeg onderzoek gedaan om iets te kunnen zeggen over een stijging of daling.