Zo ziet het werk van een ovenist in een crematorium eruit

Het stof dat vrijkomt heb je liever niet op je pak

Het is warm in de ovenruimte bij Uitvaartstichting Hilversum. Gert-Jan Bruggeman loopt naar de computer die alles registreert. "De oven is nu vol in werking", zegt hij. De huidige temperatuur? 1002 graden Celcius. Het kostuum dat hij draagt tijdens diensten in de aula of bij het verwelkomen van gasten gaat uit als hij 'ovendienst' heeft. Gewone kleding, dat beweegt een stuk makkelijker. En al dat stof dat vrijkomt heb je ook liever niet op een net pak.

Een klein rond gat biedt een inkijk in de oven. Een roodgloeiende massa. "Dat witte dat er nu doorheen komt is de schedel. De kist is al vergaan", zegt de 33-jarige ovenist. Hoe lang het verbrandingsproces duurt is afhankelijk van de persoon, de kist, en de oven. Gemiddeld is er anderhalf tot twee uur voor nodig. "Vervolgens gebruiken we een lange stok voor het uitruimen van de oven. Je trekt alle resten naar je toe en koelt alles. In een andere machine malen vier kettingen de botresten en beenderen tot as", legt hij uit. Hij vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Gek is dat niet, al op zijn dertiende is hij vakantiekracht bij een uitvaartorganisatie. "Mijn vader werkte als uitvaartleider en ik moest in de vakantie wat geld verdienen. Dus ging ik daar aan de slag." Hij deed kleine klusjes, zoals schoonmaken. "Overledenen zien vond ik niet eng, maar alleen met ze zijn was wel gek. Als je maar lang genoeg kijkt, ben je ervan overtuigd dat ze leven. Dan wist ik zeker dat de buik toch nog bewoog. Ik stond te bibberen in een hoekje als ik aan het stofzuigen was en de deur ging plots open."

Op zijn vijftiende maakt zijn moeder speciaal voor hem een zwart pak. Dan is het hem duidelijk: een zwart pak betekent dat je echt aan het werk kan. Zijn collega's en vader zien het anders, hij is nog steeds te jong. Wel mag hij mee met een internationaal rouwtransport. Vroeg in de ochtend weg, naar Duitsland en Frankrijk rijden, en dan pas 's avonds laat weer thuis. Hij is als een kind zo blij. Op de dag dat hij achttien wordt en start met het behalen van zijn rijbewijs, begint het werkende leven in de uitvaartbranche pas echt. "Vanaf dat moment kon ik écht alles zelf."