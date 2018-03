Zo werd Jeff Bezos rijker dan ooit iemand geweest is

Niemand overschreed tot nu toe de grens van 100 miljard dollar. Bezos wel: hij was vorig jaar goed voor 112 miljard dollar (circa 90 miljard euro), volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes dat gisteren zijn jaarlijkse miljardairlijst publiceerde.

Bezos’ eerste plek bevestigt vooral de sterke waardestijging van Amazon.com op de beurs. Bezos bezit veel aandelen in het bedrijf. Alleen al de waarde van die aandelen steeg vorig jaar met ruim 39 miljard dollar. Bezos, die van 2015 en 2017 tussen plek 4 en plek 2 van de lijst schommelde, laat Microsoft-oprichter Bill Gates achter zich. Van de troon gestoten eindigt Gates dit jaar op de tweede plek, met een vermogen van 90 miljard dollar. Zakenman, superinvesteerder en belegger Warren Buffett staat met 84 miljard op de derde plek.

Mondiale reus

Bezos richtte Amazon.com in 1994 op. Het bedrijf begon als onlineboekwinkel, maar groeide snel uit tot een mondiale reus in e-commercie, een internetwinkel waar bijna alles te krijgen was. In de jaren erna sloeg hij zijn vleugels verder uit. Zo richtte hij in 2000 het lucht- en ruimtevaartbedrijf Blue Origin op. In 2011 lanceerde hij de Amazon Appstore en in 2013 betrad Amazon de televisiewereld: tientallen tv-series zijn onder de vlag van Amazon in de huiskamer gebracht. Hij introduceerde Alexa, een digitaal apparaat dat fungeert als een persoonlijke assistent en via met het internet verbonden speakers helpt bij dagelijkse huishoudelijke beslommeringen.

Een pakje in het Amazon-distributiecentrum in Sacramento in de Amerikaanse staat Californië. Het bedrijf krijgt kritiek op de arbeidsomstandigheden en hoge werkdruk in zijn distributiecentra. © AP

In 2013 kocht Bezos ook The Washington Post (voor 250 miljoen, eigen geld) en in 2017 verbaasde en schokte hij de supermarktwereld met de koop van Whole Foods Market, een keten van dure, biologische supermarkten. Amazon.com betaalde er 13.7 miljard dollar voor. Recent stapte Amazon de wereld van de zorgverzekeringen in. Het deed dat samen met Berkshire Hathaway, de beleggingsmaatschappij van Warren Buffett.

Jeff Bezos kreeg ook kritiek. Er zou veel schorten aan de ar­beids­om­stan­dig­he­den in Amazons dis­tri­bu­tie­cen­tra

Bezos wordt geprezen om zijn ondernemingslust, maar kreeg ook kritiek. Zo zou er veel schorten aan de arbeidsomstandigheden in Amazons enorme distributiecentra waar de werkdruk voor personeelsleden erg hoog ligt. De wereld telt, volgens Forbes, 2200 miljardairs. Die hebben, stelt Forbes dat sinds 1987 de miljardairlijst jaarlijks publiceert, een gezamenlijk vermogen van 9.1 biljoen dollar. Dat is 18 procent meer dan in het jaar 2016.