Zo hoopt de zorgsector nieuw personeel te strikken

Opleiden van vluchtelingen

In Katwijk werden vorig jaar al tien vluchtelingen met een verblijfsstatus intern opgeleid om ouderen te verplegen. Inmiddels hebben ook andere zorginstellingen hun oog laten vallen op nieuwe Nederlanders. Door heel Nederland onderzoeken zij momenteel of het een goed idee is deze groep actief te benaderen.

De instellingen van RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, onderzoeken de mogelijke instroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, weet beleidsadviseur Karin Luidens. Na deze zomer willen zij een concreet actieplan hebben, met daarin afspraken om de tekorten terug te dringen op regionaal niveau.

Het is een creatieve manier om te bekijken: waar zit potentieel? Francis Bolle, V&VN

Francis Bolle van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) herkent deze ontwikkeling. “Het is een creatieve manier om te bekijken: waar zit potentieel? Kunnen we deze groep in korte tijd omscholen? Natuurlijk moet je goed bekijken hoe goed iemand de taal spreekt. Dat is heel belangrijk in de zorg.”