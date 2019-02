Zo heeft organisator Jorden (16) het klimaatprotest ervaren

Hoe hebben jullie de dag beleefd? Lees verder na de advertentie “Aan het begin van de dag was het nog een beetje stressen. We dachten: Komen er genoeg mensen en wordt het waar we op hopen? Toen ik even wegliep van het Malieveld zag ik ineens een stoet mensen uit de richting van het station komen. Ze bleven maar komen en ik dacht bij mezelf: Ja, dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien.”

Was het wat jullie verwacht hadden? “Er waren zoveel meer mensen dan we hadden durven hopen. We gingen uit van zo’n 4.000 man, maar uiteindelijk waren het er volgens de politie zo’n 15.000 tot 20.000. Ik heb gehoord dat er duizend man vaststond op Leiden centraal, en dat er van kop tot eind een aangesloten rij scholieren was. Dat is toch fantastisch?”

Wat is het plan verder? “Volgens mij hebben we vandaag wel duidelijk gemaakt dat de jeugd van Nederland het belangrijk vindt dat er wat gebeurt. En anders zijn er plannen voor een demonstratie ­volgende week donderdag, hopelijk een nog grotere. De reactie van Rutte is extra motivatie voor ons om door te gaan. Tegen de NOS heeft hij gezegd dat Nederland qua ambities koploper in Europa is als het gaat om maatregelen tegen ­klimaatverandering (zie onder, red.). Maar volgens cijfers van het CBS staan we 26ste wat betreft landen in Europa die zich inzetten voor het klimaat. Het is jammer dat Rutte ons niet zo serieus neemt en dat hij de belangen van een beter klimaatakkoord niet inziet. Ze snappen het blijkbaar nog steeds niet, dus we zijn nog niet klaar. We gaan het nog een keer doen en kijken of ze dan wel luisteren. Dat spijbelen is niet ideaal en we zouden het liever anders doen, maar als Rutte en de Tweede Kamer niet luisteren, vertel mij maar eens hoe je het zonder stemrecht anders kunt doen.”

Rutte: Belangrijk signaal Premier Mark Rutte vindt het ‘fantastisch’ dat duizenden jongeren zich aansloten bij de klimaatmars. “Ik heb ze gezien, het waren er heel veel”, zei de premier. “Ik vind het een belangrijk signaal dat jonge ­mensen zo betrokken zijn.” De scholieren vinden dat de ­regering niet genoeg doet om klimaatverandering tegen te gaan, maar volgens Rutte is Nederland qua ambities al een koploper in Europa. “Geen kabinet waar dan ook in Europa heeft ambities zoals deze regering.” Maar, daarmee wil hij niet aan de scholieren meegeven dat ‘Nederland al genoeg doet’. “Dat vind ik een lullige reactie.” Volgens hem is de vraag hoe je de ‘energie van de jongeren kan gebruiken om de rest van Europa mee te krijgen in de ­Nederlandse ambities’.