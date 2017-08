Zo gaat Rotterdam segregatie in het onderwijs aanpakken

Kinderen uit Zuid met een goede uitgangspositie gaan nu massaal naar scholen in Noord of in randgemeenten. Kinderen van laagopgeleide- of allochtone ouders zitten vaak op school in Zuid.

De segregatie in Rotterdam is groot, zegt onderwijswethouder Hugo de Jonge. “En als we niet oppassen, dan wordt die groter.” De stad wil dat 99 procent van de basisschoolleerlingen in de eigen wijk naar school gaat. Ook moeten meer middelbare scholieren in het eigen stadsdeel naar school kunnen.

Sinds vorig jaar heeft Zuid een gymnasium, maar dat vindt het stadsbestuur nog niet genoeg. Middelbare scholen met een duidelijk profiel, zoals Dalton, Montessori of tweetalig onderwijs, zijn populair bij ouders. En die scholen zijn nauwelijks ‘op’ Zuid gevestigd. Rotterdam-Zuid heeft wel veel scholen met een religieuze achtergrond, zoals de enige islamitische middelbare school van Nederland, het Avicenna College. Avicenna, Reformatorische scholen en de Evangelische school van Zuid trekken kinderen uit de hele regio.

Loten

Rotterdam hoeft waarschijnlijk niet op grote schaal scholen te verhuizen van de ene naar de andere oever. De bevolking van de stad zal de komende jaren groeien. Tot 2030 zullen er zo 13.000 kinderen tussen de 0 en 19 jaar bijkomen. Daarom zullen er nieuwe gebouwen bijkomen, waarin scholen kunnen worden ondergebracht van een signatuur die in die wijk ondervertegenwoordigd is. De Jonge: “Maar naast nieuwbouw zullen wij ook scholen gaan sluiten of ruilen.”

Volgens de wethouder denken de schoolbesturen mee over de invulling van de schoolgebouwen in de toekomst. De komende maanden zullen zij verder overleggen over hoe de scholen het beste over de stad verspreid kunnen worden en welke scholen eventueel moeten sluiten. “Je kunt dat echter niet heel ver van tevoren aankondigen. Als je zegt dat je over vijf jaar een locatie gaat sluiten, dan weet je zeker dat die school volgend jaar is leeggelopen.”

Rotterdam is niet de enige stad die probeert leerlingen over scholen te spreiden. Amsterdam doet dat bijvoorbeeld door middel van een lotingsysteem voor zowel basisscholen als voor middelbare scholen. Ook Utrecht heeft een lotingsysteem, maar dat is er alleen voor enkele scholen in het voortgezet onderwijs.