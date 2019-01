Zimbabwe heeft een groot tekort aan geld, dus zijn doktoren en leraren in staking

Doordat bijna alle doktoren staken, nemen ziekenhuizen in Zimbabwe nauwelijks nog nieuwe patiënten op. Dat doen ze al sinds begin december. Zelfs gisteren, na het aflopen van een ultimatum van de overheid, keerden veruit de meesten van hen niet terug op hun post.

President

De medische staking is een gevaar voor de nationale veiligheid, meent de regering van president Emmerson Mnangagwa, die een jaar geleden Robert Mugabe opvolgde na een legercoup.

De doktoren staken omdat zij hun salaris niet langer gestort willen krijgen op hun bankrekening. Ze willen worden betaald in cash dollars. Een aanzienlijk aantal leraren dreigt zich bij dit protest aan te sluiten. Ook zij willen dat hun salarissen worden verhoogd en dat die in cash worden uitbetaald. Terwijl de noodlijdende Zimbabwaanse overheid juist stevig wil bezuinigen.

Zimbabwe kampt met een ernstig tekort aan Amerikaanse dollars. Het land heeft door hyperinflatie sinds 2009 al geen eigen munt meer en gebruikt de dollar als betaalmiddel. Maar omdat het land meer importeert dan exporteert, is cashgeld er schaars geworden. Het saldo op iemands bankrekening kan daardoor nooit meer door een bank cash worden uitgekeerd.

Die wetenschap maakt digitaal geld een stuk minder gewild. Een digitale dollar is zelfs nog maar een derde cash dollar waard. De prijzen in de winkels, waar Zimbabwanen bijna uitsluitend pinnen, zijn als gevolg daarvan razendsnel gestegen. Wie zijn salaris in digitale dollars op zijn rekening krijgt gestort, kan dus nauwelijks nog rondkomen. En leraren en doktoren in Zimbabwe behoorden ook voor de geldontwaarding al tot de slechtst betaalde docenten en artsen ter wereld.

De doktoren weigeren regelmatig medische noodhulp. In sommige ziekenhuizen die persbureau Reuters afgelopen weekend bezocht, waren slechts verplegers en co-schapstudenten aanwezig. De ziekenhuizen kampen door het dollartekort bovendien met medicijnenschaarste. Apotheken verstrekken geïmporteerde medicijnen alleen nog tegen cash betaling.