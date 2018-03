Zijn deze mensen met een beperking straks klaar voor de arbeidsmarkt? 'Ik draai het liever om'

In een prachtige oude boerderij in Woerden zit negen man op zelfgemaakte houten stoelen aan een mooie zelfgemaakte grote tafel, bij een houtkachel. Het is 11 uur, koffiepauze. Vijf jongemannen, allemaal met een vorm van autisme of een verstandelijke beperking, eten een broodje, met de vrijwilligers en een begeleider.

Ze hebben er net anderhalf uur werk op zitten in de berm naast de hoeve, op de grens met een industrieterrein. "Er werd niets gedaan met die grond. Ik heb de gemeente gevraagd of wij er iets moois van mogen maken", vertelt ondernemer Toon Beerens (50), eigenaar van het kleinschalige zorgbedrijf Ameco, dat hij acht jaar geleden heeft opgezet.

"Ameco betekent passie in het Esperanto, wist je dat?" Beerens praat vol hartstocht over zijn onderneming. Hij heeft zelf jarenlang in loondienst gewerkt, vrij succesvol zelfs, als restaurantmanager, als boer, in de zorg. Het stoorde hem dat er te veel wordt vergaderd en te weinig gedaan. "Ik wil nu vooral doen wat ik zinvol vind, en waar ik voldoening uit krijg."

Tuinieren Op een strook van 80 meter lang komen bloemen, groente, fruit en eetbare planten. De mannen staan ondanks de kou en motregen de plantvakken te spitten. "Elke dag begint met een werkbespreking waarin iedereen even zijn ei kwijt kan, en daarna gaan we bewust naar buiten. Werken in het groen is voor deze mannen niet direct wat ze het liefste doen. Ze vinden het vies en zwaar werk. Maar wij zeggen: zo hoef je niet naar de sportschool, dat scheelt weer geld en je leert ook nog samenwerken." In de berm staat ook een bijenweide op de planning, een meidoornhaag en er worden zelfgemaakte bankjes geplaatst. De bedoeling is dat iedereen die maar wil straks kan komen 'bermsnacken'. Zo komen de mannen van Ameco ook in contact met andere mensen. Beerens: "Elkaar ontmoeten is heel waardevol." Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vindt Beerens het allerbelangrijkste. "Als iemand superhandig is, maar de hele dag praat of juist helemaal niets zegt, dan redt hij het niet bij een regulier bedrijf." Na de pauze volgt het tweede blok van anderhalf uur. De mannen, bijna allemaal twintigers, gaan afhankelijk van hun leerdoelen, lassen, timmeren, zagen, fietsen repareren, of als het seizoen er klaar voor is appelcider maken. In alle werkgebieden kunnen certificaten en diploma's worden behaald. Sommigen hebben eerder op een sociale werkplaats gewerkt, zoals Ben (24) die aan een fiets werkt. "Ik mocht daar alleen maar schoonmaken. Dat was saai. Hier kan ik technisch bezig zijn." Om 13.00 uur is het tijd voor de lunch. Beerens: "In de middag hebben de meesten een vaste klus. Vaak is dan grotendeels hun energie op. Deze jongemannen zijn gemiddeld vier uur per dag productief."

Welkom Ameco heeft momenteel acht mensen onder haar hoede. Jong en oud. Er is plaats voor maximaal veertig man. "Bij ons komen nu nog veel mensen die niemand anders wil, vaak omdat ze niet in grote groepen passen. Ze zijn hier van harte welkom. Ik geloof dat iedereen kan groeien, ongeacht zijn achtergrond of hulpvraag." Voor veel mensen aan de onderkant van de par­ti­ci­pa­tie­lad­der zal altijd een vorm van begeleiding nodig blijven Ton Beerens, eigenaar Ameco Zijn deze jongemannen op een gegeven moment klaar voor de arbeidsmarkt? Beerens: "Ik draai het liever om. Is de arbeidsmarkt straks klaar voor deze mensen? Want wat ik nu zie is dat het leven voor 'normale' mensen al knap ingewikkeld is. Voor veel mensen aan de onderkant van de participatieladder zal altijd een vorm van begeleiding nodig blijven."