Ziekenhuizen vrezen 'roof' van personeel door verpleeghuizen

“Voor alle duidelijkheid”, zegt Aartsen, “ik misgun de verpleeghuizen niets, maar voorzie wel problemen. De arbeidsmarkt is al krap als het over verpleging gaat. Dat merken wij hier in Groningen bij de operatiekamerassistenten en intensive careverpleegkundigen, maar we zien het ook bij de verpleging in het algemeen. We moeten nu al vier bedden sluiten op de IC omdat wij geen personeel kunnen krijgen.”

Ouderenzorg in verpleeghuizen is de komende jaren een van de grootste projecten van het kabinet. Dat is het gevolg van de maatschappelijke druk die ontstond in 2016 toen journalist Hugo Borst en onderzoekster Carin Gaemers hun veelbesproken manifest schreven over gebrekkige zorg in verpleeghuizen. De toenmalige Tweede Kamer besloot in december 2016 unaniem dat de kwaliteit omhoog moest. Daardoor krijgt het huidige kabinet een rekening van 2,1 miljard euro.

“Van de minister mogen de verpleeghuizen die 2,1 miljard euro alleen verstoken aan personeel, maar iedereen weet dat er geen personeel is. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of de verpleeghuizen krijgen een dode mus omdat ze de medewerkers niet vinden, of zij halen de mensen weg bij andere instellingen.”

We eten uit dezelfde ruif, dus we moeten de spanning op de arbeidsmarkt verdelen. Jos Aartsen, directeur UMC Groningen

“Het is inderdaad een reëel gevaar”, zegt Hans Buijing, directeur van Branchevereniging Thuiszorg Nederland. Volgens hem is het probleem besproken tijdens bijeenkomsten met ziekenhuizen, brancheorganisaties en vakbonden. “De sector moet goede afspraken maken om te voorkomen dat personeel de koopkracht in de zorgsector volgt.” Daarmee bedoelt Buijing dat zorgpersoneel daar wil werken waar de lonen het hoogst zijn.

Loyaal Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) deelt de zorgen over de personeelstekorten, maar dat verpleeghuizen de rest van de zorg leegrooft, ‘nee, dat herken ik niet’, zegt woordvoerder Wouter van der Horst. Hij begrijpt de waarschuwing van Aartsen, maar ziet dat personeel in ziekenhuizen erg loyaal is. Dat stapt niet snel over voor een paar euro’s meer, zegt hij. En als de academische ziekenhuizen daar bang voor zijn, moeten ze maar betere cao’s afsluiten, reageert FNV Zorg. De leegroofuitspraak noemt FNV een ‘jij-bak’ waar de zorg niets mee op schiet. “Helemaal geen jij-bak!”, reageert Aartsen. Als er iets is waar de zorg niks mee opschiet, is het wel dat ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en verpleeghuizen elkaar beconcurreren op lonen, zegt hij. “We eten uit dezelfde ruif, dus we moeten de spanning op de arbeidsmarkt verdelen.” Niemand durft het hardop te zeggen, maar ik heb veel ad­he­sie­be­tui­gin­gen gehad. Jos Aartsen, directeur UMC Groningen Maar het mag wel, met hoge lonen personeel weglokken, zegt Van der Horst van ziekenhuisvereniging NVZ. “Alleen is dat in de zorg pijnlijk omdat het gat moeilijk is op te vullen.” De sector heeft slechte ervaringen met concurrentie op lonen. Rond de eeuwwisseling liet personeel in operatiekamers zich ontslaan om zich later door ziekenhuizen voor meer geld in te laten huren.