Ziekenhuizen vangen vaker ouderen met eenzaamheid en depressie op

Al een jaar of twee merken artsen in ziekenhuizen dat steeds meer ouderen de eerste hulpposten binnenlopen. Sinds gisteren is bekend hoeveel het er zijn. 800.000 per jaar, zo maakte de branchevereniging voor de zorg Actiz bekend. Van die groep worden 322.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen terwijl dat eigenlijk niet hoeft.

Lees verder na de advertentie

De lichamelijke klachten die ze lijken te hebben komen in wezen neer op eenzaamheid of neerslachtigheid. Maar omdat de artsen op de eerste hulp geen raad weten met deze mensen, sturen zij de patiënten maar door naar de opname-afdeling. Dat deze groep ouderen op de eerste hulp terecht komt, is een gevolg van het beleid uit 2015 om ouderen langer thuis te laten wonen. Daardoor sluiten verpleeg- en verzorgingshuizen terwijl zij in het verleden juist veel ouderen met problemen opvingen.

“De zorgschil van de verpleeghuizen is weg en daarvoor is er niets in de plaats gekomen,” zegt Ageeth Ouwehand van Actiz. Daarom doet Actiz een oproep aan de ministers Hugo de Jonge van volksgezondheid en Bruno Bruins van medische zorg om ongeveer 700 miljoen te investeren in een nieuwe zorgschil voor ouderen. Een waarin huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten in ouderengeneeskunde samenwerken. Als het lukt de ouderen thuis beter op te vangen, dan scheelt dat jaarlijks 4100 bezette ziekenhuisbedden, 300 tot 700 miljoen euro aan onnodige kosten en 322.000 ouderen die zich onnodig eenzaam en depressief voelen.

Vaak leidt eenzaamheid of depressiviteit tot lichamelijke klachten Ageeth Ouwehand, Actiz

Maar hoe komt iemand die eenzaam is in het ziekenhuis terecht? “Vaak leidt eenzaamheid of depressiviteit tot lichamelijke klachten”, zegt Ouwehand. “Tot hartkloppingen bijvoorbeeld. Met die klachten wordt de patiënt opgenomen. Vraagt de arts even verder, dan zal hij erachter komen dat het probleem ergens anders ligt. Maar ondertussen kan de patiënt niet naar huis omdat daar niemand is die voor hem kan zorgen. Dus stuurt de arts van de eerste hulp de patiënt maar door naar het ziekenhuis.”

Val Een deel van de oudere patiënten heeft wel acute medische hulp nodig. Na een val bijvoorbeeld, iets dat de laatste jaren vaker voor komt. Ook dat heeft deels te maken met langer thuis wonen. De Nederlandse ziekenhuizen riepen in 2016 al dat de spoedeisende hulp verandert in een soort ouderenopvang. Vooral in de regio Rijnmond is de situatie kritiek. “Als we de instroom niet beter onder controle krijgen, dreigt de ziekenhuiszorg vast te lopen”, laat ziekenhuisvereniging NVZ weten.