Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent

“We beseffen dat dit voor de betrokken patiënten erg vervelend is en wij betreuren dat”, schrijft het ziekenhuis op zijn website. Als patiënten onderzoek bij St Jansdal in Lelystad of Dronten willen laten doen, dan moeten ze zich inschrijven bij de medisch specialisten van St Jansdal zelf, zo laat het ziekenhuis weten.

St Jansdal nam het ziekenhuis in Lelystad en de buitenpoli in Dronten in maart over uit de failliete boedel van MC IJsselmeerziekenhuizen. Voor veel van de specialisten was geen plek bij St Jansdal. Zeker tien reumatologen, kaakchirurgen en orthopeden richtten eigen behandelcentra op, of sloten zich aan bij een grotere organisatie zoals Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN). Ze verwachten dat veel patiënten meegaan.

Stempeltje De behandelcentra bedreigen volgens St Jansdal het zorgaanbod in Lelystad. Het ziekenhuis waarschuwde eerder in Trouw dat minder winstgevende onderdelen, zoals de spoedpoli, in gevaar kunnen komen. Patiënten ervaren het beleid van het ziekenhuis aan den lijve.“Ik had een patiënte die bij St Jansdal in Dronten bloed wilde laten prikken. Toen ze daar ons stempeltje op de papieren zagen, is ze weggestuurd”, vertelt Josien Veris, bestuurder van RZWN. De patiënt moest naar Emmeloord, dat nu een buitenpoli is van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Veris: “Dit neigt naar het misbruik van marktmacht”. Ze heeft de toezichthouders op de zorgmarkt, de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit, gevraagd om een onderzoek. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Utrecht, zei eerder in Trouw dat ziekenhuizen vaker weigeren patiënten van zelfstandige behandelcentra te helpen. Hij waarschuwde al dat dat in Flevoland ook zou kunnen gebeuren. Veris wil nu met de andere klinieken de diagnostiek in eigen hand nemen. “Dat doen we in de rest van Nederland ook. Hier hadden we willen samenwerken, maar St Jansdal wil niet.” St Jansdal wilde gisteren geen antwoord geven op vragen.

