Zieke werknemer minder lang zorg van de werkgever

Tien jaar is wel erg lang. Te lang, zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW over de plicht om werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt te helpen met reïntegreren. Werkgevers betalen ook tien jaar lang premie voor personeel dat in de Wia (de vroegere WAO) terecht komt. Sinds een paar jaar moeten zij dat ook betalen voor flexibel personeel. "Als die periode terug gaat naar vijf jaar, zal een werkgever nog genoeg prikkels ervaren om te investeren in reïntegratie van zieke werknemers", zegt VNO-NCW.

Het kabinet gaat daar in mee. "Er moet wat meer evenwicht komen in de verantwoordelijkheid tussen werkgevers en werknemers bij ziekte", verklaart minister Wouter Koolmees van sociale zaken. Als werkgevers korter worden belast, nemen de financiële risico's voor hen af. En dan, redeneert Koolmees, "zullen zij minder huiverig zijn bij het aannemen van personeel". De vakbonden betwijfelen of dat het geval is. "Het lijkt een aanname die op geen enkele manier wordt onderbouwd", reageert CNV-bestuurder Willem Jelle Berg.

Waarom? CNV vreest vooral dat de wetswijziging gaat leiden tot een grotere instroom in de Wia en een lagere uitstroom. "Werkgevers betalen tien jaar een verhoogde premie als er een grote instroom is van 'hun' werknemers in de Wia. Die hogere kosten zijn er niet voor niets. Het is een van de prikkels om werkgevers te stimuleren zich maximaal in te zetten voor de reïntegratie van een zieke werknemer." FNV heeft met verbazing kennis genomen van de wetswijziging. "Nut en noodzaak van de verkorting van de duur van de premie ontgaat ons", meldt Paul van den Boom, adviseur sociale zekerheid FNV. De bond valt helemaal steil achterover van de kosten van deze verandering. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau kost het structureel 170 miljoen euro. "Dus waarom dit doen?" Deskundigen geven aan dat uitkeringsorganisatie UWV nu al enorme achterstanden heeft met de medische keuring van mensen die vijf jaar in de Wia zitten. Dat is wettelijk verplicht, maar het UWV heeft hiervoor niet genoeg artsen. Experts vrezen dat na deze wetswijziging de meeste arbeidsongeschikte werknemers helemaal niet meer worden gezien na vijf jaar. Nu vraagt een werkgever daar nog vaak zelf om in de hoop dat de werknemer weer aan de slag kan. Dat zal straks niet meer gebeuren.