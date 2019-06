Zeventig gemeenten zijn ontevreden over jeugdzorgdeal

Gezellig wordt het niet, woensdag in Barneveld. Wie dacht dat er geproost werd op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, ­omdat het Rijk een miljard extra voor de jeugdzorg heeft toegezegd, heeft het mis. Zo’n zeventig gemeenten zijn ontevreden en sturen de VNG ­terug naar de onderhandeltafel.

Op het congres worden twee moties ingebracht. De scherpste komt van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg die, gesteund door zo’n dertig andere gemeenten, schrijven dat het aanbod van het Rijk ‘een halve oplossing’ is. Ten eerste vinden zij het bedrag van een miljard over drie jaar te laag. Ook hekelen zij het feit dat het tijdelijke compensatie is en geen structurele oplossing.

Miljard per jaar

Overspelen ze zo niet hun hand? “Een miljard is al heel veel geld”, zegt de Zoetermeerse wethouder van ­financiën Marc Rosier. “Het is goed dat het Rijk eindelijk inziet dat er een probleem is, maar de tekorten bij gemeenten op jeugdzorg lopen op tot een miljard per jaar. Wij krijgen verspreid over drie jaar een miljard om het op te lossen. Dat is te weinig.”

De ondertekenaars van de motie vinden het onverteerbaar dat het Rijk geen rekening houdt met de toege­nomen vraag naar jeugdzorg, die in de jaren 2015 en 2017 met 12 procent groeide. “Deze toename van jongeren en kinderen die zorg nodig hebben, veroorzaakt grote tekorten die op deze manier niet voldoende gecompenseerd worden.”

Voor Zoetermeer, dat afgelopen jaar 9,5 miljoen moest bijleggen op de jeugdzorg, betekent dat dat er mogelijk op zo’n negentig andere onderwerpen moet worden bezuinigd. ­Rosier: “Denk aan de wijkbieb of aan een verhoging van de parkeertarieven. We zouden mee­betalen aan de bouw van een cultuurpodium, maar dat hebben we moeten stilzetten.”

Ook de G40, het netwerk van veertig grote steden, dient een motie in met dezelfde verwijten, alleen zijn die iets milder geformuleerd. Zij ­vinden bovenal dat de VNG een structurele oplossing moet regelen voor de tekorten. “We moeten voorkomen dat gemeenten na 2021 in een gat ­vallen”, aldus de Bredase wethouder Miriam Haagh, die de motie opstelde.