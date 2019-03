Zet Ikea de vakbond buitenspel?

De FNV weigerde deze week te tekenen voor het eindbod van Ikea, terwijl Werknemersvereniging Ikea Medewerkers wel akkoord ging. Toch kan de FNV nog altijd invloed uitoefenen bij de woonwinkel, zegt Marian Beldsnijder van de FNV. “Wij blijven overleggen met Ikea over andere zaken, zoals opleidingen en het ziekteverzuim. En misschien kunnen we via acties Ikea bewegen om betere afspraken te maken.”

Ook volgens Esther Koot, gespecialiseerd in cao-recht, is het maar de vraag of de FNV nu buitenspel staat. “Uiteindelijk hangt het van de actiebereidheid van de FNV-leden af of de vakbond een belangrijke rol kan blijven spelen bij Ikea. Toen Jumbo de vakbonden passeerde en een overeenkomst afsloot met alleen de ondernemingsraad, was de gedachte ook dat de vakbonden het nakijken hadden. Maar Jumbo heeft nu te kampen met opstandig personeel.”

Jelle Visser, cao-onderhandelaar namens Ikea, denkt dat het met acties niet zo'n vaart zal lopen. “Wij willen gewoon in gesprek blijven met de FNV.”

Werkdruk De belangrijkste reden dat FNV is afgehaakt bij Ikea is dat de woonwinkelgigant onvoldoende zou doen aan het verlagen van de werkdruk. De FNV wil dat er bij alle vestigingen een invalpool komt om in te springen bij ziekte, dat met 7 procent relatief hoog is, en bij piekdrukte. Ikea wil vooralsnog alleen bij een viertal vestigingen experimenteren met zo'n groep invallers, zegt Visser. “Het is een goed idee van de FNV, maar wij willen er eerst ervaring mee opdoen.” Ook het feit dat de toeslag voor werken op zaterdagen tussen 18.00 en 19.00 uur wordt verlaagd van 50 procent naar 25 procent is een belangrijk punt geweest voor de FNV om geen handtekening te zetten onder het eindbod. “Onze leden staan er heel principieel in”, zegt Beldsnijder. “Zij willen niet dat er aan die toeslagen wordt gemorreld. Niet alleen omdat hun maandinkomen anders te laag wordt, maar ook omdat ze vinden dat extra beloning erbij hoort als je werkt op momenten dat anderen bezig zijn met sporten, hobby’s of hun kinderen.” Zelfs al geldt de huidige toeslagverlaging slechts voor een uur per week, dan nog wil de FNV daar niet in meegaan, zegt Beldsnijder. “Dat zet de deur open naar het verder verlagen van de toeslagen. Daar is Ikea op uit, net als veel andere werkgevers in de detailhandel.” Visser van Ikea hoopt dat de FNV de komende tijd toch het gesprek wil gaan voeren over de toeslagen. “Wij willen de huidige loonsom niet verlagen, maar op een andere manier verdelen.” Cao-deskundige Koot ziet dat de FNV zich de laatste jaren vaker principieel opstelt. “De vakbond opereert nadrukkelijk als belangenbehartiger en minder als polderorgaan.” Een paar jaar geleden was er volgens Koot nog meer bereidheid om tot overeenstemming te komen. “Maar nu wil de FNV het signaal afgeven aan de leden dat ze zich niet zomaar meer laten lenen voor een cao. De achterliggende doelstelling is natuurlijk om het aantal leden te laten toenemen. Het is nog wel de vraag of dat gaat lukken.”

