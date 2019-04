Zestig dakloze migranten zwerven door Amsterdam, krijgt de stad ooit genoeg opvangplekken?

Bijbelse termen liggen voor de hand als om tien uur ‘s avonds zestig donkere mannen en een paar vrouwen vanuit hun dagopvang in het Wereldhuis van de protestantse diaconie de straat opgaan om naar de Amsterdamse Oosterparkkerk te lopen. Wandelen is voor Nederlanders een uitje maar wie Libië heeft doorkruist, ziet geen schoonheid meer in de Hortus en de grachten.

Zeven magere jaren waren er voor de Egyptenaren. Het zal het gemiddelde zijn dat deze groep rondtrekkers al onderweg is. Maar de kans is miniem dat voor hen nu zeven vette jaren aanbreken. De helft van de groep van zestig is zogeheten Dublin-claimant. Zij zijn veelal in Italië als eerste in Europa geregistreerd, en mogen daarom hier geen asiel aanvragen. Tenzij ze anderhalf jaar onderduiken en zich dan opnieuw aanmelden. Dat doen de nodigen. De andere helft staat op de gemeentelijke wachtlijst voor opvang. Alle 400 plekken in de huidige opvang zitten mudjevol.

Magneet

Toen vorig jaar de nieuwe GroenLinks/D66/PvdA/SP-coalitie in Amsterdam aantrad, werd het credo al snel: Niemand slaapt op straat. Maar de hoofdstad is zo’n magneet, ook voor ongedocumenteerden, dat het als enige stad een wachtlijst heeft voor opvang. Ook de voor 1 juli beoogde 500 plekken zullen snel vollopen. De woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (GL) benadrukt dat 500 plaatsen zoeken een hele flinke ambitie is. De vastgoedprijzen rijzen in Amsterdam de pan uit.

Ongedocumenteerden bij het Wereldhuis in Amsterdam vlak voor hun vertrek richting Oosterparkkerk. © Jean-Pierre Jans

“Het is ook nieuw dat de wethouder voor de beoogde zeven opvanglocaties steeds een avond met de buurt in overleg gaat.” De bewoners van het Gelderlandplein in Buitenveldert trokken eind maart op een inspraakavond stevig van leer tegen de komst van 70 alleenstaande jongemannen in hun buurt. Toch spreekt de woordvoerder van ‘goede avonden’, waar iedereen zijn mening kwijt kan: “Het college besluit binnenkort over de locaties en we bekijken vast of andere plekken technisch en financieel haalbaar zijn.”

Ondertussen is deze groep van 60 dakloos geraakt omdat de winteropvang per 1 april is gesloten. Tot woensdag bivakkeren ze steeds in een andere kerk onder de actienaam ‘Kille nachten’. Gewoon op de koude grond, een enkeling met een matrasje. “Welkom”, zegt pastor Marinus de Jong van de Oosterparkkerk. “Ik hoop dat jullie een vreedzame nacht hebben.” De honderd stuks fruit die hij meenam uit Ede zijn binnen een paar minuten op. De stapels koekjes blijven liggen.

In de vrouwenkamer boven zit de Eritrese Haimanot Kasai (35). Ze werkte als dienstmeisje in Doebai en Bahrein en is alweer vijf maanden in Nederland. Ze kwam via Frankrijk dus is hier nu kansloos als asielzoeker. Waarom toch blijven? “Een vriendin zei dat Holland goed is. In Frankrijk sliepen we buiten met te veel mensen.”