Zes op de tien Nederlanders is een kleine forens

Andere gemeentes trekken

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, begrijpt dat. "De meeste mensen verhuizen liever dan dat ze elke dag tientallen kilometers reizen. Steden groeien daardoor en buitengebieden krimpen." De gemiddelde reisafstand blijft erdoor klein, maar zes op de tien Nederlanders moet voor zijn of haar werk toch in een andere gemeente zijn. In slechts 35 van de 388 Nederlandse gemeenten werkt meer dan de helft van de inwoners in de eigen woonplaats.

In de Limburgse gemeente Onderbanken, een uitschieter, werkt zelfs meer dan 90 procent van de werknemers in een andere gemeente. Logischerwijs is de grootste aantrekker van forenzen Amsterdam, mede door de vele internationale bedrijven die er gevestigd zijn. De kans op een baan dichtbij huis is daar groot, net als in andere grote steden in de Randstad.

Voor deze data werd gekeken naar de gemeente waarin de werkgever is gevestigd, wat kan afwijken van de daadwerkelijke werklocatie. In het geval van uitzendbureaus is er dus gekeken naar de vestigingslocatie en niet naar de locatie waar de uitzendkrachten werken. De cijfers van dit onderzoek gelden ook niet voor ZZP'ers, zij zijn buiten beschouwing gelaten.