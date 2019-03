Zes mannen krijgen tussen de 6 en 42 maanden cel voor seks met minderjarige

Een zesde man (28) was volgens de rechter wel op de hoogte van het feit dat het slachtoffer pas veertien was. Hij had seks met haar, nadat haar leeftijd expliciet ter sprake was gekomen. Hij kreeg de hoogste straf: 42 maanden cel.

De veroordelingen zijn onderdeel van een grote geruchtmakende zedenzaak. Hoofdrolspeler daarin is de oom van het slachtoffer, die vorig jaar werd veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Hij isoleerde het meisje, dat al getraumatiseerd was, van haar omgeving, had seks met haar en bood haar aan andere mannen aan. Die betaalden daar niet voor, het meisje moest de ontmoetingen wel filmen.

De vervolging van een zevende verdachte is stopgezet. Hij pleegde kort na de inhoudelijke behandeling zelfmoord.

Hoewel de rechtbank in Groningen er in de strafmaat rekening mee houdt dat de mannen door het meisje (in opdracht van haar oom) werden benaderd voor seks en er niet zelf naar op zoek gingen, droegen ze wel bij aan haar enorme leed. “Het slachtoffer heeft gedurende twee jaar van haar jeugd vele malen seks moeten hebben met volwassen mannen, in een periode waarin zij het juist nodig had om een onbezorgd leven te leiden en zich kind te kunnen voelen”, aldus de rechter.

Wat de mannen ook wordt verweten is dat het veelal om gewelddadige seks ging, soms zonder condoom. De straffen tussen de zes en zeven maanden zijn voor de mannen die één keer seks met haar hadden. Dertig maanden cel kreeg de man die drie keer seks had.

