Zes Geheimtipps voor Frankrijk: Dat ene gehucht waar toeristen nog een belevenis zijn

Le Roc

Met onze eerste auto, een knaloranje Opel Kadett, naar de Dordogne in de hete zomer van 1991, zonder tomtom. We verdwaalden bij Parijs; heel laat in de middag reden we nog twintig kilometer om. Volgens de aanwijzingen van het stencil sloegen we af bij het gehucht Beaumont, een steil pad op, in de eerste versnelling, we zouden niet meer kunnen keren.

Over de top lag het vakantiehuis ‘Le Roc’ in de avondzon: een boerderijtje in carrévorm, met koele betonnen vloer, vanonder de oude kastanje uitzicht op het dal met overdag gefilterde zon, ’s avonds een kristalheldere Melkweg en een grote pad op de stenen trap.

Guus de Wildt, Amsterdam