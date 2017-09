Zelfstandige schilder wil eigen pensioen mogen regelen

Een zelfstandige schilder die elke maand 3000 euro bruto verdient moet van dat bedrag ongeveer 400 euro overmaken naar zijn pensioenfonds. Verplicht, terwijl hij zzp'er is. Dat willen veel vrije jongens in de schildersbranche niet. Daarom daagt de belangenvereniging voor zelfstandige schilders, de ZBo, zowel de staat als het schilderspensioenfonds voor de rechter. De rechtszaak gaat over schilders, maar op tafel liggen alle ingrediënten van de discussie over de pensioenverplichtingen.

Uniek

Dat de zelfstandigen verplicht premie betalen aan een pensioenfonds, komt in Nederland zelden voor. Alleen de schilders komen er niet onderuit. Het pensioenfonds van de schilders, BPF Schilders, is daar blij mee. Verplichting is een effectieve manier om klanten te binden, al noemt het pensioenfonds deze reden niet in de opsomming van voordelen op de website.

Een verplichte regeling is gunstig vanwege de prijs, stelt BPF Schilders. De kosten zijn laag, omdat BPF het pensioen voor veel mensen tegelijk regelt en het pensioenfonds niet uit is op winst. "Een goed pensioen voor een relatief lage premie", schrijft BPF. De schilder in loondienst herkent zich daar meer in dan de zelfstandige. Hij hoeft namelijk geen 400, maar 200 euro per maand te betalen. De andere 200 euro legt de werkgever in. Zo is dat geregeld in de cao.

In een cao kunnen partijen afspraken maken die normaal gesproken zouden gelden als een verboden kartel. Dat gaat ook op voor de pensioenregeling. Werknemers moeten meedoen en kunnen niet kiezen tussen pensioenfondsen. Gedwongen winkelnering dus en dat is tegen de regels over concurrentie en vrije mededinging. Maar het mag, omdat het Nederlands pensioensysteem niet werkt zonder die verplichting. En een goed werkend pensioensysteem weegt zwaarder voor het algemeen belang dan concurrentie tussen de fondsen.

Aan dat principe beginnen de schilders te knabbelen. Met het kartelverbod in de hand stappen zij naar de rechter. De zzp'ers hebben nooit gevraagd om een cao en doen niet mee aan de onderhandelingen. Zij behoren dus niet tot de kring waarin de Mededingingswet anders werkt. Oftewel: de verplichting geldt niet voor werknemers buiten de cao, beweren de schilders.