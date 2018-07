Zelfs tot bekenden dringt het niet door dat ik ben afgekeurd

Beste Beatrijs,

Wegens psychiatrische aandoeningen ben ik tien jaar geleden volledig afgekeurd voor werk. Sindsdien ben ik onbetaald blijven werken naar draagkracht. Er waren perioden dat ik maximaal enkele uren per week werkte, maar ook tijden dat ik wel twee of drie dagdelen haalde. Als ik iets over een (soms nieuwe) werkkring vertel, vragen mensen me vaak: “Is dat betaald of weer vrijwilligerswerk?” Juist ook mensen die onderhand wel kunnen weten hoe de vork in de steel zit, blijven dit soort vragen stellen. Ik wil ze niet afsnauwen: “Wat maakt (jou) dat nou uit?” en ik wil ook niet liegen. Elke keer weer voel ik de geringschatting in hun vraag doorklinken, alsof ik niet echt meetel.

Wat is volgens u een goede manier om te reageren?

Naar de bekende weg vragen