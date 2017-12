Zelfs prinses Beatrix smult van Abbouds eten

Zina Abboud heeft een slogan, vertelt ze in haar appartement in Amsterdams Slotermeer. "Vind en pak de kansen die je dichter bij je droom brengen. Ga niet zitten wachten tot het geluk naar je toe komt. Ga er zelf op af." Dromen heeft de nu 35-jarige Abboud genoeg, blijkt al snel. En telkens als de ene droom bereikt is, volgt een nieuwe. "Mijn eigen kookboek in de winkel was een van mijn dromen. Komend voorjaar ligt 'Mijn Syrische keuken' in het schap, maar ik ben nog lang niet klaar."

Lees verder na de advertentie

Abboud runt sinds anderhalf jaar een succesvol cateringbedrijf, gespecialiseerd in de Syrische keuken. "Ik ben de joker. Ik ben de chef, de marketeer, doe alle sales en verwerk de administratie." En nu schrijft ze dus ook nog een kookboek. "Ik kook altijd vanuit mijn hart, maar nu moeten alle ingrediënten plots in eenheden van lepels en kopjes worden afgewogen. Best lastig."

Het is ook een behoorlijke carrièrewissel. In het Syrische Aleppo werkte Abboud na haar studie economie als sales manager bij een reclamebureau. Als in Syrië de oorlog uitbreekt en de regering haar ervan verdenkt de rebellen te steunen, vlucht ze. Ze zit in een rubberboot op zee, belandt in een Kroatische gevangenis en loopt dagen achtereen om de Sloveense grens te bereiken. Haar enige droom op dat moment? Herenigd worden met haar drie kinderen die al in Nederland zijn.

Baba ganoush, hummus en gegrild lam Eenmaal in Amsterdam werkt ze als vrijwilliger bij het Leger des Heils. Ze begint met koken, puur voor de lol. Van het een komt het ander. "Twee jaar geleden vierde ik Oud en Nieuw bij een stel Amsterdamse vrouwen die wat mensen uit het azc bij hen thuis hadden uitgenodigd. Zij haalden de boodschappen, ik bereidde het diner." Na een uur staat de tafel vol met baba ganoush, hummus, gegrild lam met granaatappel en kweepeer. Het valt in de smaak, want vanaf dat moment wordt ze steeds vaker gevraagd op feestjes te koken. Zodra ze haar verblijfsvergunning heeft, registreert ze als eerste vrouwelijke vluchteling haar bedrijf bij de Kamer van Koophandel: Zina's Kitchen is een feit. 'Ik ben nu bij het Okura-hotel, weet je zeker dat het adres klopt?' Het geluk is aan haar zijde. Een vriendin vraagt haar te koken op een groots evenement voor vierhonderd gasten. Ze komt op het adres aan, kijkt omhoog naar het enorme gebouw en pakt haar telefoon. "Ik ben nu bij het Okura-hotel, weet je zeker dat het adres klopt?", vraagt ze. Die dag brengt haar bedrijf in een stroomversnelling. Want ze kookt niet alleen voor honderden gasten in het vijfsterrenhotel, ze kookt ook voor leden van de koninklijke familie. 'Zo lekker', die woorden gebruikte Beatrix om Abbouds eten te beschrijven, vertelt ze nog steeds met een grote lach op haar gezicht. "Beatrix zei dat ik mijn nieuwe leven hier kon starten. Als de oud-koningin van het land waar je woont dat zegt, dan doe je dat. Sindsdien focus ik me volledig op mijn bedrijf."