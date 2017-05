Zelfs kinderen in een rolstoel kunnen springen in de virtuele Villa Pardoes

Het idee kwam zomaar op, achter in de auto. Bas had in de game Minecraft al zijn eigen school en zijn huis nagebouwd. 'Zal ik Villa Pardoes ook maken?'

De twaalfjarige Bas ging al jong mee naar de vakantievilla voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Zijn vader, Edwin van der Reijden, zit er in de raad van toezicht. De ingeving kwam vlotter dan de uitvoering. Villa Pardoes heeft de vorm van een slak en een bloem, legt Bas uit. "Wil je dat met de vierkante blokken van Minecraft maken, dan moet het nogal groot."

Slimme bouwers, gelinkt aan het educatieve kindermuseum Geo Fort, zijn nu al maanden bezig. Eind mei gaat de virtuele villa open. Vader Edwin stuurde een, wat hij noemt 'tranentrekkende mail' naar Microsoft, planologen en Geo Fort. Bas deed zelf de presentaties, soms in het Engels. Geen probleem: "Op school moeten we dat juist heel veel doen".

Voor zieke kinderen is het nog fijner. Ook al zitten ze in een rolstoel, in Minevilla kunnen ze springen, vliegen zelfs Bas

Zijn idee is vooral zo leuk, omdat een virtuele villa vriendschappen kan verlengen. In Kaatsheuvel mag je maar een keer komen. Online spelen kan overal en altijd. Bas zoekt heel vaak zijn vrienden op in online games, ook al wonen ze om de hoek. "Voor zieke kinderen is het nog fijner. Ook al zitten ze in een rolstoel, in Minevilla kunnen ze springen, vliegen zelfs."

Een verblijf in Villa Pardoes duurt een week. Een gezin mag altijd de naastgelegen Efteling in en kan gratis naar bioscopen of restaurants. De villa zelf heeft ook genoeg attracties, toont Bas. De huisjes hebben thema's; van Space tot Sneeuwwitje. Er zijn knutsel- en gameruimtes, bubbelbaden, zelfs een glijbaan van de eerste verdieping naar beneden.

'Is er ook wifi?' De bouwers, die voor Geo Fort heel Holland in Minecraft laden, kwamen eerst foto's maken. Daarna hebben ze alles digitaal nagebouwd. Ook de ficussen in de hal, het slakkenspoor op het looppad en de olifant en het springkussen in de tuin. Bij zijn rondleiding wijst Bas netjes op de plaquette van oprichter Piet van Haaren. Met zijn schoen veegt hij verdwaalde houtsnippers terug in de tuin. Directeur Peter Persoon kan trots zijn op deze vrijwilliger. Bas heeft Persoon aan het denken gezet. In de huisjes liggen nu papieren informatiemappen. Dat kan ook digitaal, beseft hij; roosters, contacten met sponsors. Misschien kunnen ouders elkaar ook online ontmoeten, foto's delen of ervaringen en tips uitwisselen. Persoon: "Vroeger was de eerste vraag: 'hebben jullie een sjoelbak?', nu: 'is er ook wifi?'" Er is verbondenheid zonder iets te hoeven uitspreken Bruno Levecke is heel blij met de Minevilla. Zijn zoon Sander (8) zit net weer in een chillruimte te gamen met een nieuwe vriend. De vriend is al twaalf en Sander heeft pas een week zijn tablet, maar dat zijn geen obstakels. Over de ziekte van zijn zoon wil Levecke niks zeggen. Daar vragen we nooit naar, corrigeert een vrijwilliger. Dat is juist zo fijn in de villa, zeggen Sanders ouders. Er is verbondenheid zonder iets te hoeven uitspreken. "De slogan van de villa spreekt voor zich", zegt vader. Hier vergeet je alles. Tekst loopt door onder afbeelding. © TRBEELD Ook een bezoek aan de virtuele villa moet vooral leuk zijn. Het is exclusief voor kinderen die in Pardoes zijn geweest. Een team van meiden en jongens zal daar als beheerder op letten, zegt Bram Kleijssen. Hij zit in die kinderraad van toezicht. Bram gaat ook een game bouwen, iets met zeeschatten. Er mag niet worden gescholden, je mag bouwwerken maken, maar niet mollen met een pickaxe, vertelt hij. Ook anders dan in Minecraft: je kunt geen levens verliezen. Maar wat als een bezoeker zich in de chats opeens niet meer meldt, omdat hij of zij er niet meer is? Bas: "Ik denk dat deze kinderen daar wel rekening mee houden". Hij kijkt zelf niet meer op van rolstoelen en zuurstofslangetjes. Zieke kinderen zijn ook wel wat gewend. Peter Persoon hoort ze het elkaar heel direct vragen: 'Ga je dood?' Gelukkig is ook dat veranderd, zegt hij. "Bij veel ziektes is er een behoorlijke kans dat kinderen erdoor komen."

