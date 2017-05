Zelfs een zieke Utrechter voelt zich gezonder dan een Rotterdammer

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's), het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. Die monitor is gebaseerd op de vragenlijsten die bijna een half miljoen Nederlanders van negentien jaar en ouder vorig jaar hebben ingevuld.

Lees verder na de advertentie

Het landelijke beeld dat uit de monitor opdoemt is dat een derde van de volwassenen zegt één of meer langdurige aandoeningen te hebben

Dat Utrecht en Kennemerland er landelijk positief uitspringen, terwijl inwoners van Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond juist meer problemen melden dan mensen elders in het land, komt volgens de opstellers van de monitor bijvoorbeeld door leeftijdsverschillen. In Limburg wonen relatief veel 65-plussers, terwijl de Utrechtse bevolking relatief jong is. Een ander groot verschil is het opleidingsniveau. Dat ligt in Utrecht en Kennemerland - de regio rond Haarlem - een stuk hoger dan in de twee regio's die het slechtste scoren op gezondheidsproblemen. Ook verschillen in leefstijl - wat eet je, hoeveel beweeg je? - spelen volgens de gezondheidsdiensten een rol bij de verschillen en de manier waarop klachten worden ervaren.

Oorzaken De resultaten zijn voor de GGD's aanleiding om de regionale verschillen te analyseren op zoek naar precieze oorzaken, zodat ze kunnen proberen die glad te strijken. Het landelijke beeld dat uit de monitor opdoemt is dat een derde van de volwassenen zegt één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Toch ervaart driekwart van de ondervraagden de eigen gezondheid als goed of zeer goed; onder 65-minners is dat zelfs 80 procent, onder 65-plussers oordeelt twee derde dat ze goed gezond zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.