Zelfs één glaasje is er voor je gezondheid één te veel

Lekker dan, uitgerekend één dag voor het weekend levert de allergrootste studie in de historie van alcoholonderzoek een niet mis te verstane conclusie: ook één glas bier of wijn per dag is slecht. Er was na decennialang onderzoek nog maar één mogelijke heilzame werking voor het lichaam, en dat was dat alcohol misschien de kans op hart- en vaatziekten wat verkleint. Maar zelfs dat blijkt niet houdbaar. Vanaf de eerste druppel komen hartaanval en aderverkalking dichterbij.

Lees verder na de advertentie

Het is niet zomaar de zoveelste studie die dat nu uitwijst, zoals er elke dag wel één op internet lijkt te verschijnen. In medisch vakblad The Lancet analyseerde een internationaal team van medici en statistici liefst pakweg 600.000 alcoholgebruikers uit negentien landen. Sommige daarvan zijn tot wel dertig jaar gevolgd. “We wilden het definitieve antwoord geven op de vraag of een glaasje ook maar érgens goed voor is”, zegt co-auteur en voedingswetenschapper Trudy Voortman van het Erasmus MC. “Nee, dus.”

Wie op zijn veertigste tussen de tien en twintig glazen wijn of bier per week drinkt, mag een half jaar van zijn leven afschrijven

Volgens haar verschilt dit ‘definitieve antwoord’ naast de extreem grote dataset vooral van voorgaande studies door de analyse van al die alcoholgebruikers. Die is grondiger geweest in het wegfilteren van factoren die de uitkomst beïnvloeden – denk aan leeftijd, geslacht en of de onderzochte alcoholdrinkers er ook bij rookten.

Geheelonthouders Daarnaast, en dat is misschien het belangrijkst: bij die 600.000 zaten geen geheelonthouders. Dat klinkt als een gemiste kans om alcoholdrinkers te vergelijken met mensen die nooit een flesje opentrekken, maar ze zijn bewust uit de studie gehaald, zegt Voortman. “Met mensen die totaal geen alcohol drinken is vaak iets bijzonders aan de hand. Ze leven bijvoorbeeld gezonder vanwege een ziekte die in de familie heerst. Of omdat ze vroeger verslaafd waren aan alcohol.” Die ‘atypische’ mensen zaten vaak wel in eerder onderzoek. “Terwijl geheelonthouders gemiddeld éérder overlijden dan de gemiddelde alcoholdrinker. Maar dat komt niet doordat alcohol nou zo’n beschermende werking heeft.” De studie levert een paar harde cijfers. Wie op zijn veertigste tussen de tien en twintig glazen wijn of bier per week drinkt, mag een half jaar van zijn leven afschrijven. Bij meer dan 35 glazen per week gaat het om een vier tot vijf jaar lagere levensverwachting. Voortman: “En wat die cijfers nog niet eens zeggen is de gezondheid waarop je oud wordt. Alcohol geeft minder jaren in goede gezondheid, en niemand wil oud worden met een lang ziektebeeld voorafgaand aan overlijden.”