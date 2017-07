Op het darkweb zitten niet alleen wizzkids

De straatdealer die in een donkere steeg zijn drugs verkoopt, heeft concurrentie gekregen van de handelaar die zijn waar online aanbiedt. Die digitale dealers worden niet alleen aangetrokken door de groeiende online vraag naar illegale middelen, de online verkoop is volgens de politie ook laagdrempeliger dan de 'ouderwetse' vorm. Zo kan iemand zich verschuilen achter de relatieve anonimiteit van het zogenoemde darkweb - een deel van internet dat alleen met een speciale, anonieme browser te bereiken is.

Relatieve anonimiteit, omdat het de politie is gelukt die tijdelijk op te heffen. Vorige week werd bekend dat rechercheurs een kleine maand lang geïnfiltreerd zijn in Hansa Market, één van de grote online drugs-marktplaatsen op het darkweb. Zo konden ze meelezen met deals die gesloten werden tussen kopers en verkopers van drugs.

Het leverde een schat aan informatie op over de kopers en verkopers op de marktplaats. Tot nu toe werden vier Nederlanders aangehouden. Daaronder drie jongens van zeventien jaar uit Gelderland, die worden verdacht van de verkoop van hard- en softdrugs via Hansa.

Vaak fungeren ze als tussenhandelaar. Ze verkopen de drugs aan klanten over de hele wereld, voor een gemeenschappelijk digitaal ruilmiddel, de bitcoin. Veelal cocaïne, maar ook mdma en cannabis, die de georganiseerde misdaad in grote hoeveelheden Nederland binnensmokkelt of hier produceert. Maar de politie zag ook digitale dealers uitgroeien tot particuliere producenten. Zij maken hun eigen synthetische drugs, die ze uitsluitend via darkweb verder verkopen. Als een klein zelfstandig functionerend imperium.

P. had voor zijn illegale carrière een normale baan, maar begaf zich uit nieuwsgierigheid steeds vaker op het darkweb. Types zoals hij zie je vaker actief worden op de marktplaatsen, concludeert de politie in het meest recente jaarlijkse rapport over georganiseerde misdaad. Hoewel het voorkomt dat 'ouderwetse' straatdealers de overstap maken naar online, heeft het darkweb ook een nieuw soort drugsdealer doen opstaan: mensen die uit een hele andere tak van sport komen en de anonieme handel zien als een relatief eenvoudige manier om geld te verdienen.

Die jeugdige leeftijd is niet zozeer exemplarisch voor handelaren die via internet hun drugs aanbieden. Dat wil zeggen, de groep digitale dealers lijkt net zo veelzijdig als de 'ouderwetse' handelaren. Dat is op te maken uit eerdere veroordelingen van mensen die tegen de lamp liepen. Afgelopen maart nog werden twee twintigers en een vijftiger veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van drie tot zes jaar voor hun drugsimperium op het darkweb. De 57-jarige Johannes P., noemde zichzelf tijdens de zitting 'een digitale leek'. Maar digitaal dealen is net zo makkelijk als skype installeren op je computer, zei hij.

Laagdrempelig

Want klanten zat, blijkt uit onderzoek door verslavingsexperts van Jellinek. Bijna 7 procent van de Nederlandse gebruikers geeft aan de illegale middelen online te kopen. Vier jaar geleden was dat nog 2,5 procent.

Ook klanten zien een digitale deal als laagdrempelig, verklaart Floor van Bakkum van Jellinek de toenemende populariteit van online scoren. "Een fysieke ontmoeting met een dealer is voor sommige mensen best spannend. Internet is een stuk anoniemer. Al blijft het grootste deel zijn drugs nog gewoon in de fysieke wereld te kopen. Want dat je voor de online aanschaf een adres moet achterlaten waar het pakketje drugs naartoe kan, vinden sommige mensen nog veel spannender dan een dealer in de ogen kijken."

Opvallend is dat op het darknet over het algemeen een sfeer hangt dat de klant koning is. Gebruikers laten uitgebreide reviews achter over levering en kwaliteit van de drugs. Dealers doen hun best klanten tevreden te houden: hoe beter de beoordelingen, hoe groter de potentiële afzetmarkt. Over het algemeen krijgt de klant online dus beter waar voor zijn geld vergeleken met de straatdeal, aldus de politie in het rapport 'Nationaal dreigingsbeeld 2017'.