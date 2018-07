Zelfdodingen bij jongeren onder de 20 jaar bijna verdubbeld

Die stijging is volgens Traag schokkend, vooral omdat het tegen de trend in gaat. “Ik heb zelf zo’n sterke stijging onder jongeren nog nooit waargenomen. Het aantal zelfdodingen in Nederland is juist al jarenlang stabiel.”

Omgerekend per honderdduizend jongeren in diezelfde levenscategorie maakten in 2016 2,4 jongeren een einde aan hun leven, in 2017 4,0. Traag: “Dat is bijna een verdubbeling. Er is nog steeds een verschil tussen jongens en meisjes, maar dat neemt af. In 2015 sloegen 4,8 jongens op de honderdduizend de hand aan zichzelf, en 3,2 meisjes. In 2016 2,9 jongens, en 1,8 meisjes.” Ze voegt daaraan toe dat jongeren die tot zelfdoding besluiten, vaak 18 of 19 jaar zijn. Jonge tieners zijn uitzonderingen. Over de achtergronden van zelfdodingen onder jongeren kan Traag geen mededelingen doen, het CBS registreert alleen.

Internationaal gezien ligt het aantal zelfdodingen in Nederland laag

In 2017 maakten in totaal 1917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. Onder personen ouder dan 60 jaar nam het aantal zelfdodingen juist af. Ruim vier op de tien zelfdodingen vinden plaats bij mensen van 40 tot 60 jaar. Internationaal gezien ligt het aantal zelfdodingen in Nederland laag. Een land als Litouwen telde in 2014 31,5 zelfdodingen per 100.000 inwoners, Nederland 11,1 en een land als Griekenland slechts 5.

Volgens het CBS overlijden er in Nederland relatief weinig mensen van 10 tot 30 jaar. In 2017 betrof dit 0,7 procent van het totale aantal overledenen. Als zij sterven, komt dit in ruim een kwart van de gevallen door zelfdoding. In deze leeftijdsgroep komt dat vaker voor dan overlijden aan kanker (15 procent), door verkeersongevallen (10 procent) of aan hart- en vaatziekten (5 procent). Bij mensen van 30 tot 60 jaar is zelfdoding, na kanker en hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak. Na 60 jaar sterven mensen vooral door natuurlijke doodsoorzaken en neemt zelfdoding verder af.